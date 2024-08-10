6 مغامرات في الإمارات بخصومات مذهلة تصل إلى 70% حتى نهاية أغسطس

إذا كنت تحلم يومًا بالركوب على الأمواج باستخدام دراجة مائية، فهذا هو العرض المناسب لك.

في شاطئ الممزر بالشارقة، يمكنك استئجار واحدة بأقل من 100 درهم في الساعة، بعد أن كان السعر المعتاد 250 درهمًا. وفي جميرا، تتوفر تجربة مخفضة أيضًا، حيث تنخفض الأسعار من 450 درهمًا إلى 210 دراهم في الساعة.