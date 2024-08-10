6 مغامرات في الإمارات بخصومات مذهلة تصل إلى 70% حتى نهاية أغسطس
منذ دخول حرارة الصيف، تم تقديم العديد من المغامرات في الإمارات العربية المتحدة بأسعار شبه مجانية، مع خصومات تصل إلى 70 في المائة. لكن لن يرغب الكثير من الناس في الاستمتاع بأشعة الشمس حيث تتراوح درجات الحرارة فوق علامة 50 درجة.
ومع ذلك، هناك من لا يمانعون الحرارة عندما يتعلق الأمر بالمغامرات - وبالنسبة لهؤلاء الباحثين عن الإثارة، فإن الآن هو أفضل وقت للقيام بذلك.
وأكدت وكالات السياحة المحلية لصحيفة خليج تايمز أن العديد من الأنشطة متاحة بأسعار مخفضة - ولكن بما أن درجات الحرارة من المتوقع أن تنخفض حوالي سبتمبر، فإن العديد من هذه الصفقات ستكون نشطة فقط حتى نهاية أغسطس.
وهذا يعني أن الراغبين في حجز هذه المغامرات لديهم 20 يومًا فقط للاستفادة من العروض الترويجية. وفيما يلي قائمة بالعروض المتاحة:
ركوب جت سكي
إذا كنت تحلم يومًا بالركوب على الأمواج باستخدام دراجة مائية، فهذا هو العرض المناسب لك.
في شاطئ الممزر بالشارقة، يمكنك استئجار واحدة بأقل من 100 درهم في الساعة، بعد أن كان السعر المعتاد 250 درهمًا. وفي جميرا، تتوفر تجربة مخفضة أيضًا، حيث تنخفض الأسعار من 450 درهمًا إلى 210 دراهم في الساعة.
رحلة باليخت
أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالبحر بأسلوب أنيق، فيمكنهم استئجار اليخوت مقابل 300 درهم فقط في الساعة، بدلاً من السعر المعتاد وهو 450 درهماً.
تأخذك الرحلة البحرية القياسية إلى البحر المفتوح، مما يسمح لك بالاستمتاع بمناظر الساحل وأفق المدينة أثناء احتساء مشروب على متن اليخت.
ركوب العربات
هل تحب الصحراء؟ استقل عربة صغيرة واستكشف المنحدرات الذهبية. يمكنك استئجار هذه المركبات، التي تتراوح سعتها من 25 إلى 400 سم مكعب، بخصومات تصل إلى 50%. اعتمادًا على الموقع والمزود، يمكن أن تستغرق الرحلات من 30 دقيقة إلى عدة ساعات وتشمل توقفات ذات مناظر خلابة في الصحراء.
عشاء على متن سفينة شراعية
لن تختبر تراث دبي حقًا إذا لم تتناول العشاء على متن قارب شراعي. يجمع هذا القارب الشراعي بين التقاليد ووسائل الراحة الحديثة، ويوفر تجربة هادئة على المياه أثناء إبحاره على طول المعالم الشهيرة في الإمارة.
وفي فستيفال سيتي، انخفض سعر رحلة العشاء البحرية من 60 درهماً إلى 45 درهماً، بينما في مارينا، أصبح السعر الآن 70 درهماً، بعد أن كان 100 درهم.
الغوص
في مياه الفجيرة وخور فكان وكلباء، يحظى الغواصون بمناظر مذهلة للحياة البحرية، مع أسراب من الأسماك والسلاحف التي تنسج خيوطها داخل وخارج الشعاب المرجانية الملونة.
يمكن حجز تجربة الغوص مقابل 250 درهمًا إماراتيًا فقط، بدلاً من 400 درهم إماراتي المعتادة. وتتوفر هذه التجربة التي تستغرق ساعة واحدة في المدن الشرقية وبعض أجزاء دبي.
القيادة في الصحراء
عندما تدخل المناظر الطبيعية الذهبية الواسعة بسيارة رباعية الدفع، تبدأ الإثارة المرتبطة بالقيادة على الكثبان الرملية.
تتوفر رحلات القيادة في الصحراء - والتي تشمل النقل المشترك وتجربة مخيم سفاري صحراوي وعشاء شواء - حاليًا بسعر يبدأ من 70 درهمًا إماراتيًا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا السعر خلال أشهر الشتاء عندما يرتفع الطلب.
مع بقاء بضعة أسابيع فقط قبل عودة الأسعار إلى معدلاتها المعتادة في سبتمبر، فإن الآن هو الوقت المثالي للاستفادة من هذه المغامرات المخفضة. يمكن حجز كل هذه الأنشطة عبر الإنترنت من خلال مواقع الويب المختلفة.