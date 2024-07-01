6 لوائح تنظيمية تدخل حيز التنفيذ الشهر الجاري بالإمارات

ومع بداية النصف الثاني من العام، سيتم تطبيق عدد من الرسوم واللوائح الجديدة. وستزداد بعض أقساط التأمين، في حين قد يضطر المقيمون في ستة أحياء في دبي إلى دفع المزيد مقابل مواقف السيارات، يتعين على المؤثرين أيضاً الانتباه إلى شراكاتهم والتأكد من أنهم لا ينتهكون قاعدة جديدة.