6 لوائح تنظيمية تدخل حيز التنفيذ الشهر الجاري بالإمارات
يبدو أن الأيام قد مرت بسرعة كبيرة، وخلال بضعة أيام، سنكون في منتصف عام 2024. وكانت الأشهر الستة الأولى فترة مزدحمة بالنسبة لدولة الإمارات، حيث وضعت السلطات سياسات جديدة ونفذت قرارات قد تعيد تشكيل الحياة وميزانيات الأسر في الإمارات.
ومع بداية النصف الثاني من العام، سيتم تطبيق عدد من الرسوم واللوائح الجديدة. وستزداد بعض أقساط التأمين، في حين قد يضطر المقيمون في ستة أحياء في دبي إلى دفع المزيد مقابل مواقف السيارات، يتعين على المؤثرين أيضاً الانتباه إلى شراكاتهم والتأكد من أنهم لا ينتهكون قاعدة جديدة.
فيما يلي ستة تغييرات وسياسات ستدخل حيز التنفيذ في دولة الإمارات اعتباراً من شهر يوليو - في حالة فاتتك هذه التغييرات.
1. المواقف المدفوعة في "دبي مول"
هل تحب التسوق في دبي مول؟ تذكر ألا تضيع وقتك أثناء التجول في أكبر مركز تجاري في الإمارات العربية المتحدة! فاعتباراً من 1 يوليو، ستصبح مواقف السيارات مدفوعة في بعض مناطق دبي مول.
ستكون مواقف السيارات مجانية لأول 4 ساعات ضمن أيام الأسبوع، وأول 6 ساعات ضمن عطلات نهاية الأسبوع. بعد انتهاء الساعات المجانية، سيتم فرض رسوم على الزوار على أساس كل ساعة. وسيتم خصم الرسوم من حساب سالك الخاص بسائق السيارة عند الخروج من موقف السيارات، ويمكن أن تصل الرسوم إلى 1000 درهم.
2. مواقف مدفوعة في 6 أحياء بدبي
هل تجولت يوماً ما في الأرجاء باحثاً بيأس عن موقف للسيارات؟ مع النمو السريع الذي تشهده المدينة، تعمل دبي على التأكد من وجود مرافق كافية لتلبية احتياجات النقل للسكان.
وتماشياً مع ذلك، من المقرر أن تقوم ستة أحياء رئيسية في الإمارة بتوسيع مواقف السيارات المدفوعة. ومع ذلك، ستزيد الرسوم أيضاً بالنسبة للمواقع المميزة. مع إجمالي أكثر من 7000 موقف، ستعمل مرافق مواقف السيارات من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مواقف السيارات الجديدة المدفوعة بحلول نهاية شهر يوليو.
3. الامتثال للوائح التوطين
هل تعمل في شركة خاصة؟ إذا كان الأمر كذلك، فربما تكون قد سمعت عن هدف التوطين، حيث يجب على الشركات التي تضم 50 موظفاً أو أكثر أن تقوم بتوظيف عدد أكبر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية.
وفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، فإنّ الموعد النهائي لتحقيق الهدف هو 30 يونيو.
اعتباراً من 1 يوليو، ستخضع الشركات للمراقبة وفرض الغرامات في حالة عدم الامتثال. هذا العام، تبلغ الغرامة 8000 درهم لكل إماراتي لا يتم تعيينه، وسيزيد هذا بمقدار 1000 درهم كل عام حتى عام 2026.
4. التأمين الصحي
هل أردت الذهاب إلى منشأة صحية من الدرجة الأولى ولكن التأمين الذي حصلت عليه كان بمثابة خطة أساسية؟ الآن، يمكن لحاملي تأمين "ضمان " الذهاب إلى المستشفيات ذات المستوى العالمي في أبوظبي مع الاحتفاظ بخطتهم الأساسية. سيتعين على المستخدمين دفع أقساط أعلى ومبالغ مشتركة مع توسيع التغطية.
في حين أن حاملي الخطة الأساسية لا يضطرون عادةً إلى دفع رسوم إضافية اعتيادية لإجراءات المرضى المقيمين وإجراءات اليوم الواحد، إلا إذا تجاوزوا التغطية التأمينية، فمن المقرر أن يتغير هذا. ومع توسع نطاق التغطية ليشمل الرعاية الصحية عالية الجودة، سيتعين على حاملي التأمين أيضاً دفع 200 درهم لكل خدمة للمرضى المقيمين وإجراءات اليوم الواحد.
5. ترخيص المؤثرين
هل شاهدت أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي يروج لأحد المنتجات مؤخراً؟ اعتباراً من 1 يوليو، سيتم معاقبة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعلنون عن العلامات التجارية أو الشركات دون ترخيص بغرامة تصل إلى 10000 درهم واحتمال إغلاق الشركة.
ويمكن لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الحصول على الترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عبر منصة تم. كما يتعين على شركات الإعلان والمؤسسات الحكومية العاملة في هذه الخدمة الحصول على ترخيص. وتبلغ رسوم الترخيص 1250 درهماً للأفراد و5000 درهماً للشركات.
إذا شارك المؤثر الإعلامي روتينه اليومي مع متابعيه، دون ترويج أي منتج أو علامة تجارية، ودون الحصول على أموال، فلن يُطلب منهم الحصول على هذا الترخيص.
6. تصنيف المباني في عجمان
إذا كنت مستأجراً في مبنى في عجمان، وترغب في الاستفسار عن جودة الخدمات، فإن التصنيف سيساعدك والذي سيبدأ من 1 يوليو .
سيتمكن سكان عجمان من الوصول إلى المعلومات حول امتثال مبانيهم للمعايير واللوائح. وعلى مدى ثلاثة أشهر سيتم تصنيف المباني وفق المعايير الدولية.
وسيتم إجراء زيارات ميدانية، وبعدها سيتم عرض النتائج مباشرة في نظام إلكتروني يمكن للمقيمين الوصول إليه بكل شفافية.