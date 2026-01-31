6 ساعات مجانية لزوار "سكي دبي" و"فوكس سينما"

أعلنت شركة "باركين" (Parkin) عن توفير مزايا إضافية لمواقف السيارات في "مول الإمارات" للزوار المتوجهين إلى "سكي دبي" (Ski Dubai) خلال هذا الشتاء.
سيحصل الضيوف الذين يقومون بتصديق دفعات "سكي دبي" الخاصة بهم عند مكتب خدمة العملاء في المول على ساعتين إضافيتين من المواقف المجانية، وذلك بالإضافة إلى الساعات الأربع المجانية القياسية التي يقدمها المول. يتيح ذلك لزوار "سكي دبي" إيقاف سياراتهم لمدة تصل إلى ست ساعات دون أي تكلفة.
تنطبق الميزة نفسها أيضاً على عملاء "فوكس سينما" (VOX Cinemas)، الذين يمكنهم الحصول على ساعتين إضافيتين من المواقف المجانية من خلال تصديق مشترياتهم. أما المتسوقون الذين ينفقون 150 درهماً أو أكثر في "مول الإمارات"، فهم مؤهلون للحصول على مواقف مجانية طوال اليوم، بشرط التصديق.
تكون المواقف مجانية يومي السبت والأحد، بينما يُمنع مبيت السيارات ليلاً، مع غرامة قدرها 200 درهم عن كل يوم. رسوم مواقف السيارات في "مول الإمارات" هي كما يلي:
0-4 ساعات: مجاناً
4-5 ساعات: 20 درهماً
5-6 ساعات: 40 درهماً
6-7 ساعات: 60 درهماً
7-8 ساعات: 100 درهم
أكثر من 8 ساعات: 150 درهماً
تعد هذه الحوافز الخاصة بالمواقف جزءاً من نظام إدارة المواقف الأوسع في المول، والذي تحول إلى نظام مواقف مدفوع وبدون حواجز في فبراير 2025.
تم الإعلان عن النظام لأول مرة في أكتوبر 2024 بعد أن أبرمت شركة "ماجد الفطيم" اتفاقية لمدة خمس سنوات مع شركة "باركين" (Parkin PJSC)، وهي أكبر مشغل لمرافق المواقف العامة المدفوعة في دبي. وتلغي هذه التكنولوجيا الحاجة إلى حواجز الدخول والخروج الفعلية، مما يسمح بتدفق أكثر سلاسة للمركبات.