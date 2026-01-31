6 ساعات مجانية لزوار "سكي دبي" و"فوكس سينما"

تنطبق الميزة نفسها أيضاً على عملاء "فوكس سينما" (VOX Cinemas)، الذين يمكنهم الحصول على ساعتين إضافيتين من المواقف المجانية من خلال تصديق مشترياتهم. أما المتسوقون الذين ينفقون 150 درهماً أو أكثر في "مول الإمارات"، فهم مؤهلون للحصول على مواقف مجانية طوال اليوم، بشرط التصديق.