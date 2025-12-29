6% ارتفاع متوقع لإيجارات دبي 2026

سترتفع الإيجارات في دبي بنسبة تصل إلى ستة في المائة في عام 2026 بسبب تزايد السكان في المدينة، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة بسبب العرض الجديد، وفقًا لمسؤولي الصناعة.
سيحمل المستأجرون في المجتمعات التي يظل فيها العرض محدودًا العبء الأكبر من زيادات الإيجار. لكن المناطق التي ستشهد زيادة في العرض ستشهد منافسة أقوى بين المستأجرين والمالكين.
قالت جورجينا مويس، رئيسة قسم الإيجارات في متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: “من المتوقع أن ينتقل سوق الإيجارات السكنية في دبي إلى مرحلة أكثر نضجًا وتوازنًا في عام 2026، مع إظهار معدلات الإيجار والعوائد نموًا ثابتًا ولكن معتدلًا بعد الزيادات الحادة التي شهدتها السنوات الأخيرة. لا تزال الزيادات في الإيجار بنسبة تتراوح بين أربعة وستة في المائة متوقعة في مناطق مختارة ذات طلب مرتفع في عام 2026، خاصة حيث يظل العرض محدودًا وتكون المنافسة بين المستأجرين هي الأقوى.”
وأضافت: “سيظل الأداء الأقوى مركزًا في القطاعات التي يكون فيها العرض محدودًا هيكليًا، خاصة الفيلات والمنازل المستقلة والشقق الأكبر ذات الغرفتين والثلاث غرف في المجتمعات الرئيسية المطلة على الشاطئ.”
تستمر المدينة في جذب المهنيين والمستثمرين والمليونيرات من جميع أنحاء العالم، مما يدفع عدد سكانها إلى أكثر من أربعة ملايين في عام 2025.
يقول المطلعون على صناعة العقارات إن سوق العقارات في دبي يتحول ببطء وثبات إلى سوق إيجارات أكثر صداقة للمستأجرين بفضل زيادة العرض بعد زيادة قوية من رقمين في السنوات القليلة الماضية.
وفقًا لبيانات بترهومز، استمر خط إمداد السكن في دبي في التوسع بثبات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع توقع جزء كبير من العرض في الربع الرابع من هذا العام. في المستقبل، من المتوقع أن يتم تسليم 200,000 وحدة بحلول عام 2027، و22,000 فيلا و42,000 منزل مستقل بحلول عام 2030.
سيتركز معظم العرض الجديد في دبي هيلز استيت، الخليج التجاري، وسط المدينة، قرية جميرا الدائرية (JVC)، الفرجان ومرسى دبي.
بينما سيكون أقل عرض جديد في مجتمعات الفلل مثل البراري، مدينة دبي للإنتاج، مجمع دبي السكني، تلال الغاف، وغيرها.
مع زيادة العرض في بعض الأسواق الفرعية، أصبح الملاك أكثر استراتيجية لجذب المستأجرين والاحتفاظ بهم.
أكد مويس أن المنافسة تشجع على مرونة أكبر في شروط الإيجار، بما في ذلك قبول أوسع لدفعات الشيكات المتعددة، حلول الدفع الرقمية وهياكل الإيجار المصممة بشكل أكبر بناءً على ملفات تعريف المستأجرين.
قالت: “المباني القديمة تقدم بشكل متزايد حوافز انتقائية، مثل ترقيات طفيفة أو حزم صيانة محسنة، للبقاء تنافسية مع التطورات الجديدة. من المتوقع أن تصبح هذه الممارسات أكثر انتشارًا بحلول عام 2026، مما يساهم في بيئة إيجارية تركز على المستأجر تتماشى مع معايير التأجير العالمية.”
سيستمر الطلب على الإيجار في أن يكون مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو السكان والتدفق المستمر للمقيمين الجدد من الوافدين، الذين يدخل معظمهم السوق في البداية كمستأجرين. تجاوز عدد سكان الإمارة حاجز الأربعة ملايين هذا العام، وهو الأعلى في تاريخ المدينة.
وأضاف مويس: “سيحافظ هذا الديناميكي على الطلب في المجتمعات التي تقودها نمط الحياة والمتصلة جيدًا بالقرب من مراكز العمل، مما يعزز ثقة المستثمرين في المواقع الراسخة مثل المرابع العربية، دبي هيلز استيت، الخليج التجاري ونخلة جميرا.”
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تحافظ المناطق الرئيسية مثل وسط مدينة دبي، نخلة جميرا ومرسى دبي على قوة الإيجار في عام 2026.
أضافت جورجينا مويس أن الأحياء الموجهة للعائلات في دبي التي تتمتع بربط قوي مع المدارس والمناطق التجارية وروابط النقل ستستمر في رؤية منافسة شديدة، مما يدعم عوائد الملاك الصحية والمستدامة. على النقيض من ذلك، قد تشهد المناطق ذات الحجم الكبير من التسليمات الجديدة زيادة الضغط على المخزون القديم أو غير المحدث.