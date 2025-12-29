6% ارتفاع متوقع لإيجارات دبي 2026

قالت جورجينا مويس، رئيسة قسم الإيجارات في متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: “من المتوقع أن ينتقل سوق الإيجارات السكنية في دبي إلى مرحلة أكثر نضجًا وتوازنًا في عام 2026، مع إظهار معدلات الإيجار والعوائد نموًا ثابتًا ولكن معتدلًا بعد الزيادات الحادة التي شهدتها السنوات الأخيرة. لا تزال الزيادات في الإيجار بنسبة تتراوح بين أربعة وستة في المائة متوقعة في مناطق مختارة ذات طلب مرتفع في عام 2026، خاصة حيث يظل العرض محدودًا وتكون المنافسة بين المستأجرين هي الأقوى.”