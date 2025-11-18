6 أيام متواصلة: تفاصيل نظام العطلات "القابلة للتحويل" في الإمارات لعام 2026

قامت الإمارات بـ "نقل" عطلة العيد الوطني (عيد الاتحاد) لأول مرة، مما سمح للمقيمين بالاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع ممتدة مدتها أربعة أيام بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.

كان من المقرر أصلاً أن تكون إجازات اليوم الوطني في 2 و 3 ديسمبر (الثلاثاء والأربعاء)، ولكن تم نقلها رسمياً إلى 1 و 2 ديسمبر (الإثنين والثلاثاء). وقد أدى ذلك إلى إجازة أطول للمقيمين الذين يتبعون عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد، مما منحهم إجازة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

يسمح قانون جديد دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2025 بـ نقل بعض العطلات الرسمية إلى بداية أو نهاية الأسبوع إذا وقعت في منتصفه، مما يتيح للأشخاص الاستمتاع بإجازات أطول ومستمرة.

من المتوقع أن يفيد هذا النظام المقيمين بشكل أكبر في عام 2026، حيث يضم العام سبع مناسبات دينية ووطنية وعامة تقدم عطلتي نهاية أسبوع ممتدتين مؤكدتين، بما في ذلك إجازة مدتها ستة أيام؛ وأربع عطلات يمكن نقلها لإنشاء عطلات نهاية أسبوع أطول.

من المهم ملاحظة أن تواريخ العطلات الإسلامية تعتمد على رؤية القمر، حيث يمكن أن يستمر كل شهر هجري 29 أو 30 يوماً اعتماداً على موعد رؤية الهلال. ولأغراض التخطيط، تم استخدام أحدث الحسابات الفلكية للإشارة إلى التواريخ المحتملة للاحتفالات الإسلامية، بما في ذلك عيد الفطر، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف.

رأس السنة الميلادية 2026

يبدأ العام بإجازة رسمية في اليوم الأول من عام 2026.

تاريخ العطلة: الخميس 1 يناير 2026.

قابلة للنقل؟ نعم. إذا أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بنقل العطلة إلى الجمعة 2 يناير، فسيستمتع المقيمون بعطلة نهاية أسبوع مدتها ثلاثة أيام لبدء العام.

عيد الفطر

يصادف عيد الفطر نهاية شهر رمضان ويقدم ثلاثة أيام عطلة رسمية (من 1 إلى 3 شوال).

تاريخ العطلة: يعتمد على رؤية القمر. التواريخ المحتملة هي الجمعة 20 مارس إلى الأحد 22 مارس، مما يمنح المقيمين عطلة نهاية أسبوع مدتها ثلاثة أيام.

قابلة للنقل؟ لا.

يوم عرفة وعيد الأضحى

يوم عرفة، الذي يُصادف 9 ذي الحجة، يعتبر أقدس يوم في الإسلام ويُعترف به كعطلة رسمية في الإمارات. يليه عيد الأضحى، الذي يوفر ثلاثة أيام إضافية من العطلة (من 10 إلى 13 ذي الحجة).

تاريخ العطلة: يعتمد على رؤية القمر. التواريخ المحتملة هي الثلاثاء 26 مايو إلى الجمعة 29 مايو. عند دمجها مع عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد، قد ينتج عن ذلك ستة أيام متواصلة من الإجازة ، مما يجعلها أطول إجازة رسمية متوقعة لعام 2026.

قابلة للنقل؟ لا.

رأس السنة الهجرية

يُصادف رأس السنة الهجرية في اليوم الأول من شهر محرم.

تاريخ العطلة: يعتمد على رؤية القمر. التاريخ المحتمل هو الثلاثاء 16 يونيو.

قابلة للنقل؟ نعم، رهناً بقرار رسمي من مجلس الوزراء الإماراتي.

المولد النبوي الشريف

تقع هذه العطلة في 12 ربيع الأول.

تاريخ العطلة: يعتمد على رؤية القمر. التاريخ المحتمل هو الثلاثاء 25 أغسطس.

قابلة للنقل؟ نعم، رهناً بقرار رسمي من مجلس الوزراء الإماراتي.

اليوم الوطني لدولة الإمارات (عيد الاتحاد)

ستحتفل الإمارات بعيدها الوطني الخامس والخمسين في عام 2026 بعطلة رسمية مدتها يومان.