6 ألاف درهم شهرياً دعماً للباحثين عن عمل بالشارقة

سيحصل كل متدرب، في "برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل" الذي تم اعتماده حديثاً، على تعويض قدره 6000 درهم شهرياً، وفقاً لما تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء 6 أغسطس.