الإمارات
6 ألاف درهم شهرياً دعماً للباحثين عن عمل بالشارقة
يهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين بمجموعة من البرامج التأهيلية المتخصصة التي ستمنحهم الخبرة
سيحصل كل متدرب، في "برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل" الذي تم اعتماده حديثاً، على تعويض قدره 6000 درهم شهرياً، وفقاً لما تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء 6 أغسطس.
وافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على برنامج "الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل"، والذي سيبدأ يوم الاثنين 12 أغسطس.
حيث سيستفيد من البرنامج 1,815 مواطناً في الشارقة. كما ستشمل المبادرة 500 مواطن من مدينة الشارقة، و400 من خورفكان و400 من كلباء و200 من دبا الحصن و300 من المنطقة الوسطى بالإمارة و15 من الحمرية.
فيما يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المتدربين بمجموعة من البرامج التأهيلية المتخصصة التي ستمنحهم الخبرة، مما يجعلهم مهتمين بمشاريع مختلفة في الإمارة.