6 أضعاف يخفض التكاليف ..الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة علاج السكري في الإمارات

شارك الدكتور رضا صديقي، الرئيس التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، في الجلسة موضحاً أن نماذج الرعاية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أدت إلى انخفاضات ملموسة في كل من نفقات الرعاية الصحية ومستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c) لدى المرضى المصابين بالسكري. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تحدٍ هيكلي في النظام، يتمثل في أن المستشفيات والعيادات لا تحصل على مكافآت مقابل الوقاية من دخول المرضى إلى المستشفيات.

وقال: «حتى عندما نمنع حدوث المضاعفات ونحافظ على صحة المرضى، فإن النظام لا يقدّر ذلك أو يكافئه»، مؤكداً الحاجة إلى إصلاحات في طريقة تنظيم تقديم الرعاية الصحية وآليات التعويض المالي بما يعزز منطق الوقاية والرعاية الاستباقية.

وتكررت خلال المناقشات الإشارات إلى أهمية ثقة المرضى وإشراف الأطباء في تطبيق الذكاء الاصطناعي. وأكدت الدكتورة شانيلا لايجو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات ميدكير، أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُكمل الحكم السريري ولا يحلّ محلّه. وقالت: «يساعد الذكاء الاصطناعي على تحديد الأنماط في البيانات التي تدعم عملية التشخيص بشكل أسرع وأكثر دقة وثقة»، مضيفة: «لكن القرار النهائي يجب أن يظل في يد الأطباء. فهذه الأدوات صُممت لدعم الحكم الطبي وليس لاستبداله».

وشددت أيضاً على أن التواصل الواضح والحصول على موافقة المرضى يمثلان أمراً محورياً، خصوصاً مع ازدياد دمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل المستشفيات. وأوضحت أن المرضى بحاجة إلى فهم كيفية استخدام بياناتهم والشعور بالاطمئنان إلى أن التكنولوجيا تُسهم في تعزيز الرعاية الإنسانية وليس تجاوزها.