58.8 ألف متر طولي زيادة الطرق المعبدة في عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، اليوم الخميس، عن إجمالي أطوال الطرق المعبدة في الإمارة والتي بلغت 1,120,324 متراً طولياً، بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة بمقدار 58,846 متراً طوليأ، مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، لتبلغ نسبة الطرق المعبدة في الإمارة(59.6%).

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، في بيان صحفي،:" إن الحزم التي دشنها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، خلال الآونة الأخيرة، أسهمت في تطوير شبكة الطرق الرئيسية وقلصت رحلة الوصول حيث وضعت خطة شاملة لتنفيذ مشاريع تصل لأكبر شريحة من المجتمع ويلمس أثرها سكان الإمارة والزوار والسياح، بما يوفر التوسعة المطلوبة والتي تتوائم مع حجم الاستخدام".

وأوضح أن الدائرة تمتلك خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتطوير الطرق والبنية التحتية، منوهاً بأن العمل يجري على قدم وساق لإنشاء مجموعة من الطرق الجديدة وتطوير بعض الطرق القائمة وفقاً للمتطلبات الفنية والاقتصادية والبيئة الداخلية والخارجية.

وذكر أن الدائرة نفذت مؤخراً مجموعة من الطرق المعبدة في منطقة الروضة ومنطقة مصفوت ومنطقة محمد بن زايد، بهدف تحقيق وصول سهل ومريح إلى الأراضي والمساكن في هذه المناطق ومواكبة التطور العمراني في المنطقة.