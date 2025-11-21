5.8 دقائق سرعة استجابة شرطة دبي للطوارئ

عند وقوع حادث أو طارئ، تكون شرطة دبي سريعة في الاستجابة. وقالت السلطات يوم الجمعة إن الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي سجلت متوسط زمن استجابة قدره 5.8 دقائق في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 – وهو تحسن كبير مقارنة بـ 6.2 دقائق في العام الماضي و6.8 دقائق في عام 2023.