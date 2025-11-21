5.8 دقائق سرعة استجابة شرطة دبي للطوارئ

عند وقوع حادث أو طارئ، تكون شرطة دبي سريعة في الاستجابة. وقالت السلطات يوم الجمعة إن الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي سجلت متوسط زمن استجابة قدره 5.8 دقائق في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 – وهو تحسن كبير مقارنة بـ 6.2 دقائق في العام الماضي و6.8 دقائق في عام 2023.
“هذا يعكس مستوى عالٍ من الجاهزية، واستجابة ميدانية دقيقة، وكفاءة تشغيلية متميزة”، قالت شرطة دبي، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي كان 6.6 دقائق.
تتولى إدارة النقل والإنقاذ في شرطة دبي مسؤولية الاستجابة للطوارئ ومهام الإنقاذ. وهي مجهزة بموارد متقدمة مثل شاحنة إنقاذ ثقيلة وجناح الطيران في شرطة دبي لمواجهة أي تحديات.
وأشار الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى أن السلطات نفذت من يناير إلى أكتوبر هذا العام أكثر من 5,200 مهمة إنقاذ وإغاثة، بما في ذلك الحوادث والحرائق وعمليات الإنقاذ للضحايا الذين كانوا محاصرين داخل السيارات والمنازل والمصاعد.
“فرق الإنقاذ هي خط الدفاع الأول في حماية الأرواح والممتلكات”، أشار المري، مضيفًا: “يجب أن نستمر في الاستثمار في تطوير قدراتهم البشرية والتكنولوجية وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات المتزايدة بكفاءة واحترافية.
وأضاف أن الاستجابة الفعالة للحوادث تساهم في التخفيف من تأثير الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.
كما استعرض المري مؤخرًا جاهزية مركبات الإنقاذ والقوارب القابلة للنفخ والمعدات الحديثة المقدمة لفرق الإنقاذ البحرية والبرية. وأكد على أهمية تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع الحوادث المختلفة، سواء على البر أو في البحر أو في المناطق الجبلية.