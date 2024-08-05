551 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات ل"المواي تاي"

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج مشاركة 551 لاعبا ولاعبة يمثلون 47 ناديا على مستوى الدولة، في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للشباب من 9 إلى 11 أغسطس الحالي في "سبيس 42 أرينا" بشاطئ الراحة في أبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من عمر 8 سنوات وحتى 23 سنة، في 12 فئة مختلفة من الأوزان المعتمدة في برنامج منافسات البطولة.

ويتضمن برنامج البطولة عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين يوم الخميس المقبل، تمهيدا لانطلاقة المنافسات يوم 9 أغسطس الحالي بالأدوار التأهيلية.

وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج "نواصل جهودنا في إعداد البرامج وتنظيم البطولات خلال موسم العطلة الصيفية للناشئين والشباب، خصوصا بعد النجاحات الكبيرة لبطولة الامارات للكيك بوكسينج التي تم تنظيمها مؤخرا".

وأضاف: "يولي اتحاد الإمارات للمواي والكيك بوكسينج برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي أهمية كبيرة لتطوير منظومة المواي تاي، وتقديم أفضل البرامج والأنشطة والمسابقات التي تسهم في تحقيق التطور الكبير لرياضة المواي تاي، وتوسيع نطاق اللعبة ونشر ثقافتها في صفوف الأجيال الواعدة في المجتمع".