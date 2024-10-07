55% من موظفي الإمارات قلقون من مواكبة التغيير السريع

"يمكن اعتبار وتيرة التغيير في العمل في السنوات القليلة الماضية - من الترتيبات المرنة إلى دمج الذكاء الاصطناعي. لذا، ليس من المستغرب أن يشعر غالبية المهنيين بالإرهاق والقلق بشأن التخلف عن وتيرة العمل السريعة. سيكون من المهم للعمال أن يبقوا على اطلاع، وأن يطوروا مهاراتهم ويتعلموا باستمرار، حيث إن اتخاذ هذه الخطوات الصغيرة ولكن المهمة سيساعدهم على بناء الثقة اللازمة للنجاح في هذه البيئة المتطورة"، قالت نجاة عبد الهادي، خبيرة التوظيف في لينكد إن LinkedIn للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.