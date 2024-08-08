541 كيلوجراماً فأكثر من التمر يتوجب عليها الزكاة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أنه يجب إخراج الزكاة عن التمر وقت الحصاد إذا كان قد بلغ كامل المحصول بعد تجفيفه 541 كيلوجراماً فأكثر.

والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، ويجب على المسلمين الذين بلغوا حداً معيناً من الثروة أن يخرجوا زكاة أموالهم، وتجب الزكاة على جميع ثمار النخيل التي يملكها الشخص، بغض النظر عن الغرض منها، سواء التجارة أو الاستهلاك الشخصي، وبغض النظر عما إذا كانت الأرض مملوكة أو مستأجرة من قبل الفرد.

وسيتم جمع أنواع مختلفة من التمر معاً، ويجب إخراج الزكاة إذا وصلت إلى الحد الأدنى المحدد، وبما أن التمور تختلف في السعر والجودة، فإن الزكاة تخرج عن النوع المتوسط.

وإذا أراد صاحبه أن يأكل التمر أو يتصدق به، فيجب إضافة هذه الكمية إلى الوزن الإجمالي. إلا أن جماعة من أهل العلم قالوا أنه لا تجب الزكاة فيما أكله صاحبه أو وهبه أو تصدق به ونحو ذلك إذا لم يكن أكثر من ثلث الكمية الإجمالية.

وفي المزارع، يتم ري معظم أشجار النخيل على نفقة صاحب الأرض، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الزكاة المدفوعة 5%، وإذا سقى الفرد النخيل من مصدر غير مدفوع، فيجب أن تكون الزكاة 10%.

وقد أجمع أهل العلم على أنه يجب إخراج الزكاة تمراً، أو ما يعادل قيمته. إن إخراج الزكاة تمراً طازجاً ليس كافياً، أما إذا بيع التمر، ففيه إخراج الزكاة من قيمة البيع.

ولاحتساب الزكاة الواجب إخراجها، والتأكد من وصولها لمستحقيها، يمكن للأفراد الدخول إلى موقع صندوق الزكاة، أو التطبيق الذكي للهيئة. كما يمكن للأفراد الاتصال على الأرقام التالية: 8008222 للاستفسارات المتعلقة بإجراءات زكاة التمر، أو على 8002422 للاستفسارات الشرعية المتعلقة بزكاة التمر وأحكامها.