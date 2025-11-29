54 جيجابايت بيانات مجانية من"دو" قبل عيد الاتحاد

54 جيجابايت من البيانات الوطنية المجانية لمستخدمي الدفع الآجل: اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، يحصل جميع عملاء دو من فئة الدفع الآجل تلقائيًا على 54 جيجابايت من بيانات الجيل الخامس الوطنية مجانًا.

54 جيجابايت بيانات مجانية مع خطة فليكسي السنوية (الدفع المسبق): يحصل مستخدمو الدفع المسبق الذين يشتركون في أو ينتقلون إلى خطة فليكسي السنوية على 54 جيجابايت من البيانات الوطنية المجانية.

خصم 50 في المئة على رسوم خطة فليكسي السنوية: كجزء من العرض، تأتي خطة فليكسي السنوية بخصم 50 في المئة (لمن يشتركون ضمن عرض اليوم الوطني).

خطة عائلية مخفضة خاصة (خطة العائلة الإماراتية): خصم 54 في المئة على 3 فواتير — لخطة العائلة الإماراتية من دو، هناك خصم بنسبة 54 في المئة ساري خلال فترة عرض عيد الاتحاد (عادة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025).

باقات تجوال مع 54 جيجابايت بيانات تجوال: للمسافرين، تقدم دو باقات بيانات تجوال تحتوي على 54 جيجابايت بيانات تجوال ضمن خطط تجوال خاصة (لفترة محدودة حول اليوم الوطني).