54 جيجابايت بيانات مجانية من"دو" قبل عيد الاتحاد

أعلنت شركة الاتصالات دو عن تقديم 54 جيجابايت من البيانات المحلية مجانًا لبعض مستخدميها احتفالًا باليوم الوطني للإمارات، وذلك بحسب ما ذكرته الشركة على موقعها الإلكتروني.
أعلنت شركة الاتصالات عن مجموعة واسعة من العروض لمستخدميها احتفالًا بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس الدولة.
إليكم القائمة الكاملة للعروض بهذه المناسبة:
54 جيجابايت من البيانات الوطنية المجانية لمستخدمي الدفع الآجل: اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، يحصل جميع عملاء دو من فئة الدفع الآجل تلقائيًا على 54 جيجابايت من بيانات الجيل الخامس الوطنية مجانًا.
54 جيجابايت بيانات مجانية مع خطة فليكسي السنوية (الدفع المسبق): يحصل مستخدمو الدفع المسبق الذين يشتركون في أو ينتقلون إلى خطة فليكسي السنوية على 54 جيجابايت من البيانات الوطنية المجانية.
خصم 50 في المئة على رسوم خطة فليكسي السنوية: كجزء من العرض، تأتي خطة فليكسي السنوية بخصم 50 في المئة (لمن يشتركون ضمن عرض اليوم الوطني).
خطة عائلية مخفضة خاصة (خطة العائلة الإماراتية): خصم 54 في المئة على 3 فواتير — لخطة العائلة الإماراتية من دو، هناك خصم بنسبة 54 في المئة ساري خلال فترة عرض عيد الاتحاد (عادة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025).
باقات تجوال مع 54 جيجابايت بيانات تجوال: للمسافرين، تقدم دو باقات بيانات تجوال تحتوي على 54 جيجابايت بيانات تجوال ضمن خطط تجوال خاصة (لفترة محدودة حول اليوم الوطني).
إكسسوار مجاني مع شراء أجهزة معينة: إذا قمت بشراء أجهزة محددة عبر دو خلال فترة العرض، قد تحصل على إكسسوار مجاني كجزء من عرض عيد الاتحاد.