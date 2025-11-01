53% من شباب الإمارات يعطون أولوية لتوازن العمل والحياة"

وجدت دراسة جديدة أن 53% من الشباب الإماراتي يعتبرون التوازن بين العمل والحياة عاملاً حاسماً عند اختيار صاحب العمل، بينما يركز 51% بشدة على بيئة عمل إيجابية وداعمة. يشير هذا إلى الابتعاد عن الحوافز التقليدية والاتجاه نحو نهج أكثر شمولية مدفوع بجودة الحياة في مساراتهم المهنية.

يظل السعي لتحقيق الاستقلال المالي والأمن هو الطموح الوظيفي الأول لـ 39% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع. ومع ذلك، فإن الرغبة في بدء أعمالهم التجارية الخاصة أو أن يصبحوا رواد أعمال تأتي في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بنسبة 31%، مما يسلط الضوء على دافع قوي للاستقلالية والابتكار بين الجيل الأصغر سناً.

كان أن يصبحوا قادة في مجالهم وإيجاد دور يتماشى مع القيم الشخصية من المحفزات الرئيسية أيضاً، حيث ذكر كل منهما 27% من المشاركين.

عقبات وتحديات تواجه الشباب

على الرغم من هذه الطموحات الواضحة، يواجه الشباب الإماراتي عقبات كبيرة. تكشف الدراسة أن المنافسة العالية على وظائف المبتدئين هي الحاجز الأكثر شيوعاً، تليها نقص الخبرة العملية، ومحدودية الوصول إلى التدريب المهني، ونقص فرص الإرشاد والتوجيه.

لا تزال الديناميكيات الثقافية تلعب دوراً هاماً في تشكيل المسارات المهنية، حيث صرح 46% من الشباب الإماراتي بأن آباءهم وعائلاتهم هم التأثير الأساسي على قراراتهم المهنية.

تشير النتائج أيضاً إلى وجود فجوة بين الوعي بالاتجاهات المستقبلية وتطوير المهارات العملية؛ فبينما يفكر 42% في تأثير الذكاء الاصطناعي، يرى ثلثهم فقط أن محو الأمية البياناتية عامل حاسم للنجاح.

تُستمد هذه الأفكار من تقرير شامل بعنوان "مستقبل الشباب الإماراتي: وجهات نظر من صانعي السياسات، وأصحاب العمل، والشباب"، الذي أطلقته مجموعة "الفطيم".

جمعت الدراسة، التي تم تطويرها بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في دبي (AUD)، وكي بي إم جي الشرق الأوسط (KPMG Middle East)، وجي 42 (G42)، النتائج المستخلصة من مسح وطني شمل أكثر من 500 إماراتي تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاماً، إلى جانب رؤى من موائد مستديرة للصناعة ومناقشات للشباب.

قالت ميرا الفطيم، رئيسة لجنة التوطين في مجموعة الفطيم: "هذا الجيل من الشباب الإماراتي يشكّل بنشاط مستقبل العمل برؤية واضحة لما يسعون إليه. تظهر أبحاثنا أنهم مواطنون رقميون بالفطرة، وواعون عالمياً، ومتناغمون بذكاء مع الاتجاهات العالمية مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة. ومع ذلك، فإنهم يواجهون أيضاً عقبات كبيرة. يعد هذا التقرير بمثابة خارطة طريق حاسمة لجميع أصحاب المصلحة لمواءمة جهودنا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الهائلة".

فجوة المعاشات وتحدي الاحتفاظ بالمواهب

يسلط التقرير الضوء أيضاً على التحديات النظامية، مثل الفوارق في أنظمة المعاشات التقاعدية، والتي يمكن أن تجعل القطاع الخاص أقل جاذبية. يعتبر أكثر من نصف الشباب الذين شملهم الاستطلاع خطط المعاشات التقاعدية مهمة جداً، ومع ذلك يجد 48% أن الأنظمة الحكومية أكثر جاذبية بكثير.

تجدر الإشارة إلى أن الرغبة في العمل في الخارج تشير إلى حاجة الإمارات إلى تنمية المزيد من الفرص المهنية التنافسية محلياً للاحتفاظ بأفضل مواهبها.

يقترح التقرير سلسلة من التوصيات لمعالجة هذه التحديات، داعياً إلى تحول نظامي من أهداف التوطين القائمة على الكم إلى نهج قائم على الجودة لتنمية المواهب. وتشمل المقترحات الرئيسية مواءمة أنظمة المعاشات التقاعدية، ودمج التعرض الصناعي المبكر في التعليم، وتمكين المديرين ليصبحوا مطورين فعالين للمواهب.

أكد الشركاء في المبادرة على الحاجة إلى نظام بيئي تعاوني. قالت ماركيتا سيمكوفا، الشريك ورئيسة قسم الأفراد في "كي بي إم جي الشرق الأوسط"، إن الرؤى المستخلصة من هذا التقرير هي "دعوة واضحة للعمل لكل منظمة"، مضيفة أن استراتيجيات المواهب الفعالة يجب أن تتبنى "الرفاهية الشاملة، والهدف، والتطوير المستمر".

أكدت مايمي كوريان، رئيسة قسم رأس المال البشري والثقافة في مجموعة "جي 42"، على أهمية الجاهزية للمستقبل: "في عصر تحدده التطورات التكنولوجية السريعة، خاصة في الذكاء الاصطناعي، فإن إعداد شبابنا لمستقبل العمل ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية".

يخلص التقرير إلى أن جذب أفضل المواهب الإماراتية والاحتفاظ بها يتطلب تحولاً جذرياً في العقلية من جميع أصحاب المصلحة. من خلال تعزيز بيئة تعاونية تتفهم وتستجيب للتطلعات المتغيرة لشبابها، يمكن للإمارات أن تضمن أنهم ليسوا مجرد مشاركين في القوى العاملة، بل قادة متمكنون يدفعون نجاح الأمة المستقبلي.