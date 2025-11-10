53 فعالية كبرى بدبي تضيء الشهر الوطني وتحتفي بتاريخ الإمارات وتراثها

تستعد إمارة دبي للانطلاق في شهر احتفالي حافل بالفعاليات والأنشطة، بمناسبة "الشهر الوطني" الذي يمتد من يوم العلم في 3 نوفمبر وحتى عيد الاتحاد في 2 ديسمبر 2025. وقد أصدرت "براند دبي" دليلاً واسع النطاق يضم أكثر من 50 فعالية متنوعة، تهدف إلى الاحتفاء بتاريخ الإمارات وتراثها، بالتزامن مع ذروة موسم الفعاليات والطقس المعتدل.

وستتوج الاحتفالات بفعالية كبرى في 2 ديسمبر، تتضمن عروضاً احتفالية والألعاب النارية المنتظرة في برج خليفة وعدد من الوجهات الرئيسية في الإمارة.

التراث والثقافة في الصدارة

يركز جزء كبير من أجندة الشهر الوطني على ربط الزوار والمقيمين بتراث الدولة، حيث ستستضيف مواقع ثقافية وتاريخية فعاليات خاصة:

القرية العالمية ومتحف الشندغة: تستضيفان عروضاً وفعاليات تراثية بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر.

حي الفهيدي التاريخي وقرية حتا التراثية: تنظمان فعاليات وأنشطة للأطفال والعائلات تمتد حتى 3 ديسمبر.

حديقة العلم: ستستمر في عرضها المميز حتى يناير 2026.

ترفيه عالمي ونجومية عربية

تحتضن المدينة أيضاً سلسلة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية الكبرى خلال هذه الفترة:

كوكا كولا أرينا: تستضيف حفلات عالمية وعربية بارزة، أبرزها العرض الكوميدي لـ باسم يوسف (16 نوفمبر)، وحفلات لنجوم مثل إبراهيم تاتليس (23 نوفمبر) و تيمبالاند (28 نوفمبر).

أوبرا دبي: تشهد عروضاً موسيقية راقية مثل حفل فرقة "بيورن أجين" (ABBA hits) وفعالية "وزارة الصوت الكلاسيكية" .

معارض كبرى: تقام فعاليات متخصصة مثل معرض دبي للساعات ومهرجان "ضي دبي للفن الضوئي".

أجندة رياضية حافلة

مع انطلاق "تحدي دبي للياقة 30X30"، تزدحم الأجندة بالفعاليات الرياضية الكبرى: