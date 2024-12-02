53% خصم على رحلات"بولت"في دبي بمناسبة العيد الوطني
يمكن لسكان دبي والسياح الحصول على خصم بنسبة 53% على سبع رحلات مع إطلاق منصة"بولت" Bolt لتأجير السيارات عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين 2 ديسمبر. تم إطلاق المنصة في اليوم الذي تحتفل فيه الدولة بعيد الاتحاد (اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة)، مع الخصم احتفالاً بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسها.
ويمكن لأولئك الذين يقومون بتنزيل التطبيق الاستفادة من الخصم حتى 15 ديسمبر، بحد أقصى 35 درهماً لكل رحلة.
وبولت هي منصة دولية لتأجير السيارات عبر التطبيقات الذكية ولديها تواجد في أكثر من 600 مدينة في 50 دولة، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية.
في البداية، سيتمكن المستخدمون في دبي من الوصول إلى الرحلات القياسية، ورحلات XL للمجموعات الأكبر حجماً والخدمات المميزة. وسيتم إضافة خدمات سيارات الأجرة في المرحلة التالية، ولكن لم يتم تحديد جدول زمني لذلك. ويمكن للمستهلكين حجز الرحلات، وتتبع سائقيهم، وإجراء المدفوعات عبر التطبيق.
وأبرمت المنصة شراكة مع مؤسسة تاكسي دبي لإطلاق خدماتها في الإمارات العربية المتحدة. وستساعد هذه الشراكة مؤسسة تاكسي دبي على الاستفادة من حصة أكبر من قطاع سيارات الأجرة والطلب الإلكتروني في دبي والذي تبلغ قيمته 6 مليارات درهم.
وقال منصور الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "سيتكون الأسطول الأولي من سيارات الليموزين المدرجة من قبل شركاء الأساطيل المشهورين على منصة بولت، بما في ذلك مركبات مؤسسة تاكسي دبي. وستشمل المرحلة التالية من التوسع تقديم خدمات سيارات الأجرة على التطبيق. وتتمثل الرؤية في نهاية المطاف في استكشاف إمكانية التوسع إلى الإمارات الأخرى وعبر قطاعات متنوعة تشمل خدمات التوصيل والدراجات البخارية الإلكترونية وتأجير السيارات في المستقبل القريب".
وتخطط حكومة دبي لحجز 80% من رحلات سيارات الأجرة عبر تطبيقات حجز السيارات الإلكترونية خلال السنوات القليلة المقبلة. ويضيف وصول بولت "خيارًا قيمًا" لمجتمع دبي، من خلال "التنقل متعدد الوظائف الذي يدمج السيارات وسيارات الأجرة وحلول التنقل الصغيرة والمزيد".
التنقل المشترك
وبحسب الشركة، تهدف شركة بولت إلى مساعدة الناس على التخلي عن المركبات المملوكة لهم والبدء في استخدام وسائل التنقل المشتركة بشكل أكبر. ورغم أن هذا الخيار غير متاح حالياً في دبي، إلا أنه قد يتم استكشافه لاحقاً.
وسجلت دبي زيادة في عدد المركبات المسجلة بنسبة 10% خلال العامين الماضيين، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يتراوح بين 2 و4%.
وقال "ماركوس فيليج"، مؤسس شركة بولت ورئيسها التنفيذي، في تصريح له في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "هناك أكثر من 3.5 مليون سيارة مسجلة وعاملة على طرق الإمارات العربية المتحدة، وهو ما قد يتسبب في زيادة وقت السفر والازدحام والحوادث والتلوث. وستؤدي هذه الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسة تاكسي دبي إلى إنشاء منصة جديدة للتنقل المشترك في دبي، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام سيارة خاصة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الإمارة والسكان الذين يعيشون هنا".
وقال "إدوارد سوتشانيك"، المدير الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإطلاق يمثل علامة فارقة للشركة في إطار توسعها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتعمل الشركة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017، وأطلقت عملياتها في مصر في وقت سابق من هذا العام.
"نحن سعداء بتقديم نهجنا المبتكر الذي يركز على العملاء إلى المنطقة من خلال التسعير الشفاف وأوقات الانتظار المخفضة ومستوى عالٍ من ميزات أمان التطبيق. إن مهمة بولت للمساعدة في بناء المدن للناس، وليس السيارات، هي محور كل ما نقوم به. لعقود من الزمان، تم بناء المدن للسيارات، وليس للناس، مما أدى إلى حركة مرور غير مستدامة وتلوث وخلق المزيد من أماكن وقوف السيارات بدلاً من الحدائق."
وبحسب الشركة، يخضع جميع السائقين لفحوصات وتدريبات صارمة. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل التطبيق على ميزات أمان مثل المساعدة في حالات الطوارئ داخل التطبيق، واكتشاف أي شذوذ في الرحلة، ومشاركة الرحلة، وإلغاء المطابقة بين السائق والراكب، وتحويل الكلام إلى نص، والإبلاغ عن الحوادث، وغيرها.