53% خصم على رحلات"بولت"في دبي بمناسبة العيد الوطني

وقال "ماركوس فيليج"، مؤسس شركة بولت ورئيسها التنفيذي، في تصريح له في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "هناك أكثر من 3.5 مليون سيارة مسجلة وعاملة على طرق الإمارات العربية المتحدة، وهو ما قد يتسبب في زيادة وقت السفر والازدحام والحوادث والتلوث. وستؤدي هذه الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسة تاكسي دبي إلى إنشاء منصة جديدة للتنقل المشترك في دبي، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام سيارة خاصة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الإمارة والسكان الذين يعيشون هنا".