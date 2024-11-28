الإمارات
53 "جيجابايت"بيانات مجانية من"دو"بمناسبة العيد الوطني
في حين سيحصل معظم العملاء على البيانات المجانية حتى الرابع من ديسمبر سيتمكن البعض من استخدامها لمدة عام
أعلنت شركة الاتصالات "دو" اليوم الخميس، أنها تقدم بيانات مجانية بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلن مزود الخدمات الرقمية عن مجموعة من العروض والعروض الترويجية الحصرية التي ستكون متاحة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.
وسيتمكن جميع عملاء الدفع الآجل من الاستفادة من 53 جيجابايت مجانية من البيانات المحلية صالحة لمدة سبعة أيام. والعرض متاح حتى 4 ديسمبر 2024.
سيحصل العملاء الذين قاموا بشراء أو التحويل إلى خطط Flexi السنوية المدفوعة مسبقًا على 53 جيجابايت من البيانات الوطنية مجانًا صالحة لمدة عام. هذا العرض متاح حتى 31 ديسمبر 2024.