53 "جيجابايت"بيانات مجانية من"دو"بمناسبة العيد الوطني

سيحصل العملاء الذين قاموا بشراء أو التحويل إلى خطط Flexi السنوية المدفوعة مسبقًا على 53 جيجابايت من البيانات الوطنية مجانًا صالحة لمدة عام. هذا العرض متاح حتى 31 ديسمبر 2024.