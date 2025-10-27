52 مهمة جوية لشرطة رأس الخيمة خلال الربع الثالث

مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد شعبية رياضة المشي في الجبال بين المواطنين والمقيمين والزوار، حثت شرطة رأس الخيمة جميع محبي الأنشطة الخارجية على اتباع جميع تعليمات السلامة والإجراءات الوقائية للاستمتاع بالتجربة.
أكد المقدم طيار عبدالله علي الشحي، رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، على أهمية التخطيط والاستعداد للأنشطة الخارجية.
نصح المتنزهين والمغامرين بإبلاغ غرفة العمليات بمساراتهم قبل الانطلاق. ويجب عليهم حمل كميات كافية من الطعام والماء، والتأكد من شحن هواتفهم بالكامل، وتجنب المناطق التي قد تشكل خطرًا بسبب وعورة التضاريس.
وقال الشحي إن أولويتنا هي إنقاذ الأرواح وضمان السلامة العامة، مؤكداً أن تعاون المجتمع يظل أمراً بالغ الأهمية لمنع الحوادث وضمان الاستجابة السريعة عند وقوعها.
ويبقى قسم جناح الجو الذي نفذ 52 مهمة جوية خلال الربع الثالث من العام الجاري على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، جاهزاً للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وإجراء عمليات الإنقاذ عند الحاجة.
وتضمنت هذه المهام رحلات تدريبية ودوريات أمنية ودعم كيانات حكومية أخرى وخدمة المجتمع، وهو ما يعكس التزام الإدارة بالسلامة العامة والجهود الأمنية الأوسع في الإمارة.
وأشار الشحي إلى أن المشاركة الاستباقية لجناح الجو، إلى جانب التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، يعزز قدرة شرطة رأس الخيمة على حماية الأرواح وتعزيز الأمن وتعزيز ثقة المجتمع في جميع أنحاء الإمارة.
هذا الشتاء، ومع ازدياد عدد الأشخاص الذين يستكشفون الجبال، من الضروري اتباع تعليمات السلامة. تذكروا: الاستعداد يُنقذ الأرواح، كما اختتم.