52 عاماً في دبي... من جرام الذهب بـ 6 دراهم إلى مصنع ينتج 150 كلجم شهرياً

حتى رحلته إلى دبي بدأت بشكل غير متوقع. قال: “كنت من المفترض أن آتي على متن سفينة”. وأضاف: “لكن السفينة تعرضت لحادث وكانت تُصلح في مومباي. كانت تأشيرتي على وشك الانتهاء، فلم يكن أمامي خيار سوى ركوب الطائرة”. كانت تكلفة التذكرة، 1100 روبية، مبلغًا كبيرًا في تلك الأيام. ولكن عندما صعد إلى الطائرة، لم يكن يعلم أن هذا التحول غير المتوقع سيفتح له باب الحياة المقبلة.