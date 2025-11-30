52 عاماً في دبي... من جرام الذهب بـ 6 دراهم إلى مصنع ينتج 150 كلجم شهرياً

عندما وطأت قدما "أمراتلال تريبهوفان داس" دبي لأول مرة، كان الذهب بسعر 6 دراهم للجرام. يتذكر التاريخ بوضوح تام: 13 ديسمبر 1973. وصل في المساء على متن رحلة طيران الهند من مومباي، ودخل إلى ما كان حينها مطارًا هادئًا وبسيطًا مع عدد قليل من المسافرين. كل ما كان يحمله هو حقيبة صغيرة من الملابس وحزمة تقليدية من فاكهة الشيكو.
وُلد عام 1941 في قرية أونا في منطقة جوناغاد بولاية غوجارات، وانتقل أمراتلال إلى مومباي عام 1958 وهو في سن المراهقة، حيث أمضى خمس سنوات يعمل ويتدرب كصائغ ذهب. ومع تزايد الحديث عن الفرص في الخليج، فكر في الانتقال — خاصة وأن بعض أقارب زوجته كانوا بالفعل في الإمارات وشجعوه على اتخاذ هذه الخطوة.
حتى رحلته إلى دبي بدأت بشكل غير متوقع. قال: “كنت من المفترض أن آتي على متن سفينة”. وأضاف: “لكن السفينة تعرضت لحادث وكانت تُصلح في مومباي. كانت تأشيرتي على وشك الانتهاء، فلم يكن أمامي خيار سوى ركوب الطائرة”. كانت تكلفة التذكرة، 1100 روبية، مبلغًا كبيرًا في تلك الأيام. ولكن عندما صعد إلى الطائرة، لم يكن يعلم أن هذا التحول غير المتوقع سيفتح له باب الحياة المقبلة.
لم تكن دبي التي رآها تشبه على الإطلاق المدينة الصاخبة التي نعرفها اليوم. كان سوق الذهب يقع مباشرة على ضفاف خور دبي. كانت العبرات تُجدف يدويًا، وكانت تكلفة الرحلة لا تتجاوز 10 فلوس. قال: “لم يكن هناك سوى حوالي عشرة محلات ذهب في بر دبي وعدد قليل في ديرة”.
في صباح اليوم التالي لوصوله، خرج ليستكشف بر دبي عند الظهيرة، ليجد كل شيء مغلقًا. قال: “لم أكن أعلم أن الأماكن مغلقة بسبب وفاة أحد التجار. أغلقوا متاجرهم كجزء من الحداد”.
عندما لم تنجح محاولته لبدء ورشة عمل في دبي، انتقل إلى الشارقة حيث كان يعيش شقيق زوجته. وتبين أن ذلك كان أفضل قرار اتخذه. قال: "كانت الشارقة حينها مدينة صغيرة جدًا". كان هناك طريق واحد يربط بين دبي والشارقة، تحيط به الصحراء الخالية. كان مركز الملة بلازا هو المعلم الذي يشير إلى دخول دبي؛ أما بالنسبة للشارقة، فكان المعلم هو سينما الشارقة القديمة.
في منتصف السبعينيات، بدأ أمراتلال العمل كصائغ ذهب من داخل المنزل الذي كان يعيش فيه. كان كل شيء يتم يدويًا. لم تكن هناك آلات، ولا أدوات كهربائية، ولا حتى كهرباء مستقرة. قال: "كنا نحصل على الكهرباء لمدة ثلاث ساعات فقط في شارع واحد، ثم تنتقل إلى الشارع التالي". وأضاف: "كنا نعمل عندما تأتي الكهرباء ونرتاح عندما تنقطع الطاقة".
حدثت نقطة تحول في عام 1976 عندما سمحت القوانين الجديدة لأي شخص بالتقدم للحصول على رخصة تجارية. فتح ذلك الطريق أمامه ليحلم بشكل أكبر. أقنع أمراتلال أحد أقاربه بالاستثمار بينما ساهم هو بالمهارة والجهد. معًا، أدارا ورشة صغيرة من المنزل، وبدآ تدريجيًا في تلقي الطلبات وبناء الثقة.
بحلول عام 1980، افتتح متجره الأول — يوغيش للمجوهرات — بالقرب من سينما الشارقة الشهيرة. وعلى مر السنين، افتتح عددًا قليلًا من المتاجر الأخرى، لكنه في النهاية ركز بالكامل على التصنيع، حيث تكمن قوته الحقيقية.
سوار انتشر بشكل واسع في السبعينيات
من ذكرياته العزيزة أول سوار صممه بالكامل بنفسه: قطعة يدوية الصنع على الطراز الإيطالي، صُنعت باستخدام قالب حديدي ابتكره بنفسه. قال: "في الشهر الأول، لم يكن أحد يعرف عنه". وأضاف: "لكن بعد شهرين، انتشر بشكل واسع. الجميع أراد ذلك التصميم". أصبح السوار علامته المميزة وأثبت مكانته كحرفي موثوق في مجتمع الذهب في الإمارات.
ينحدر أمراتلال من سلالة طويلة من صائغي الذهب — سبعة أجيال قبله عملت في هذه المهنة. ويواصل ابنه وحفيده الآن هذا التقليد، ليشكلا الجيلين الثامن والتاسع في صناعة الذهب.
انضمت عائلته إليه في الإمارات عام 1975. كانت تكلفة تأشيرة الإقامة حينها لا تتجاوز 10 دراهم. على مر السنين، أصبحت 15 درهمًا، ثم 50 درهمًا، ثم 60 درهمًا. "هذا تذكير بمدى سرعة وجمال نمو البلاد."
أحد أوضح المؤشرات على تغير الزمن في دبي هو سعر الذهب.
في عام 1973:
تولا واحد (11.664 جرام) كان سعره 65 درهمًا
جرام واحد كان سعره أقل بقليل من 6 دراهم
بحلول عام 1980، وصل سعر سبيكة TT (116.64 جرام) إلى 10,000 درهم، وفي عام 1997 انخفض سعر نفس السبيكة إلى 3,700 درهم. "بعد ذلك، لم تنخفض الأسعار حقًا مرة أخرى. اليوم، أسعار الذهب موضوع عالمي. ما زلت أتذكر أيام الـ 6 دراهم وكأنها كانت بالأمس."
من زاوية صغيرة في منزل بالشارقة إلى منشأة تصنيع كبيرة، كان نموه ثابتًا وصادقًا ومدفوعًا بالمهارة. اليوم، ينتج قسمه حوالي 150 كيلوغرامًا من الحلي الذهبية كل شهر ويزوّد العملاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. يوظف الآن 85 عاملًا، وهو فرق كبير عن الأيام التي كان يصنع فيها المجوهرات يدويًا في غرفة مضاءة لثلاث ساعات فقط يوميًا.
رغم كل ما بناه، تظل ذكرى واحدة بارزة فوق كل شيء. "عندما جئت إلى دبي، كان حلمي الأول أن أشتري ساعة رادو"، قال داس. استغرق الأمر منه ست سنوات، لكنه في عام 1979 اشتراها أخيرًا — وما زال يرتديها حتى اليوم.