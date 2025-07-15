51 ألف درهم مخالفات سائق تجاوز إشارة حمراء لمصلحة شركته

قضت محكمة في أبوظبي بإلزام رجل بدفع مبلغ 51450 درهماً لصاحب عمله السابق، بعد أن تجاوز إشارة حمراء ولم يسدد غرامات المرور التي سددتها الشركة نيابة عنه.

وبحسب وثائق محكمة العمل في أبوظبي، فإن الشركة رفعت دعوى قضائية ضد السائق، مطالبة إياه بسداد المبلغ الذي كان يتعين عليها سداده بسبب مخالفته.

كما طلبت الشركة فرض غرامة تأخير قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى التسوية الكاملة، بالإضافة إلى التكاليف القانونية وأتعاب المحامي.

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كما ورد في وذكرت صحيفة الخليج المحلية أن الشركة ادعت أن السائق الذي يعمل سائق أجرة براتب إجمالي 800 درهم، ارتكب مخالفة مرورية بتجاوزه الإشارة الحمراء.

بينما غُرِّم السائق بمبلغ 3000 درهم، اضطرت الشركة في النهاية إلى دفع غرامات قدرها 50,000 درهم، بالإضافة إلى 1,450 درهمًا رسوم نقل. ورغم محاولاته المتكررة، لم يُسدِّد الموظف السابق للشركة المبلغ.

اطلعت المحكمة على تقرير راتب السائق، وعقد عمله، ووثائق أخرى في ملف القضية. وأكدت أن السائق يعمل لدى الشركة بموجب عقد محدد المدة كسائق تاكسي.

وقدمت الشركة للسلطات دليلاً على أنها دفعت مبلغ 51.450 درهمًا إماراتيًا.

أشارت المحكمة إلى المادة الأولى من قانون الإثبات، التي تنص على أن على المدعي إثبات حقه، وللمدعى عليه حق دحضه، ويقع عبء الإثبات على المدعي. ولما قدمت الشركة دليلاً واضحاً على الدفع، حكمت المحكمة لصالحها وأمرت السائق بسداد المبلغ كاملاً.