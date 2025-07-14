50.2 درجة مئوية في الذيد مع ذروة "جمرة القيظ"

تجاوزت درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة 50 درجة مئوية اليوم 14 يوليو، مع استمرار حرارة شمس الصيف الحارقة على سكان الإمارات. وسجّل 50.2 درجة مئوية في الذيد، الشارقة، الساعة الثانية ظهرًا، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة.

وتمر البلاد حالياً بموسم جمرة العقبة، الذي يعتبر أشد مراحل الصيف حرارة وجفافاً بحسب علماء الفلك، كما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق.

ويتميز هذا الموسم بدرجات حرارة شديدة، من المتوقع أن تتجاوز 50 درجة مئوية خلال النهار. كما يتوقع السكان هبوب رياح صحراوية جافة تُعرف باسم "رياح السموم".

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ومع ذلك، حتى قبل أن تبدأ ذروة الصيف في 3 يوليو/تموز، سجلت درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا بلغ 51.6 درجة مئوية، وهو الأعلى حتى الآن في عام 2025، في سويحان، العين، في 24 مايو/أيار.

نظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل يومي، حذّرت السلطات مستخدمي الطرق من ضرورة فحص مركباتهم بانتظام، وخاصةً فحص الإطارات. وبما أن الإطارات تتعرض باستمرار للتلف في ظل الحر الشديد، فإن الصيانة الوقائية ضرورية لضمان عدم انفجارها وتسببها في حوادث مروعة.

كما حذّر المسؤولون أولياء الأمور من ترك أطفالهم دون مراقبة داخل المركبات لأي فترة زمنية، مهما بدت قصيرة. فقد تحدث الوفاة في دقائق.

وأصدر المسؤولون أيضًا إرشادات حول كيفية استخدام الأجهزة الكهربائية وتخزين توصيلات الغاز بأمان، حيث تؤدي حرارة الصيف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة، وتستدعي المزيد من الحذر عند استخدام الأجهزة المنزلية مقارنة بالمواسم الأخرى.