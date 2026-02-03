5000 طفل في الإمارات يشاركون العمال موائد الإفطار

تعلم الرحمة والتعاطف لا يأتي دائمًا من الكتب أو الفصول الدراسية؛ بل يأتي أحيانًا من الانطلاق إلى أماكن لا نذهب إليها عادةً، ولقاء أشخاص لا نراهم كثيرًا. وفي شهر رمضان هذا العام، يستعد 5,000 طفل في دولة الإمارات العربية المتحدة للقيام بذلك تمامًا.