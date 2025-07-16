500 منحة دراسية للطلاب الدوليين بجامعة القاسمية

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة المالية لجامعة القاسمية للعام الدراسي 2025-2026.
كما وافق على تخصيص 500 منحة دراسية للطلبة والطالبات من مختلف الجنسيات المقبولين في مختلف تخصصات وكليات الجامعة للفصل الدراسي الأول (الخريف) من العام الدراسي 2025-2026.
وتأتي الميزانية المالية المعتمدة في إطار الدعم المستمر للجامعة لمواصلة مسيرتها التعليمية المتميزة ورسالتها الأساسية في تقديم التعليم العالي للطلاب من جميع أنحاء العالم، وتزويدهم بالفرصة لمواصلة تعليمهم الجامعي في بيئة أكاديمية متكاملة.
وتتضمن الميزانية دعم البرامج الأكاديمية والمرافق التعليمية في الجامعة وتشجيع البحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يوفر بيئة تعليمية وتدريبية محفزة ومناسبة للطلبة.
وتضم قائمة كليات جامعة القاسمية التي قبلت طلابها وضمتهم إلى المنح الدراسية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم.
وتستضيف الجامعة حاليًا طلابًا من 133 جنسية مختلفة.