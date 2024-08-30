500 مليون درهم لإنشاء مزرعة عمودية للفراولة بأبوظبي

وقال: "مع توسعنا في تطوير شبكة من المزارع في دول مجلس التعاون الخليجي، نتوقع أن يصل عدد الوظائف غير المباشرة التي سيتم إنشاؤها، بما في ذلك مع شركائنا في سلسلة التوريد والتوزيع، إلى الآلاف."