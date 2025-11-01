500 مركبة صديقة للبيئة في أبوظبي خلال العام

أعلنت أبوظبي أنها ستطلق أكثر من 500 مركبة قبل نهاية العام لتعزيز النظافة في جميع أنحاء الإمارة.
وسيتضمن الأسطول الصديق للبيئة مجموعة متنوعة من المعدات المخصصة لهذا الغرض مثل آلات تنظيف الشوارع الآلية، ومركبات المعدات الثقيلة، وشاحنات نقل المياه، بالإضافة إلى قوارب تنظيف الشواطئ والسواحل.
ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع مجتمعة على خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وهو ما يعادل نحو 1775 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وسيتم تجهيز الوحدات المخصصة بكاميرات عالية الدقة بزاوية 360 درجة لتحسين الرؤية التشغيلية، في حين ستتميز وحدات مختارة بأجهزة مسح متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشاف أنواع مختلفة من النفايات، وتحديد مشكلات الامتثال، ورصد تشوهات البنية التحتية، مع رسم خرائط دقيقة لجميع النتائج باستخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي.
سيتم دمج النظام المميز بسلاسة مع منصة النظافة العامة التابعة لشركة DMT لتحسين تخصيص طاقم التنظيف، وتعزيز الإشراف على الأصول، وتقليل الاعتماد على عمليات التفتيش اليدوية.
كجزء من مرحلة تجريبية، ستُدمج الإدارة تقنية الذكاء الاصطناعي في 10 مركبات من أسطولها الحالي. سيتم نشر هذه المركبات في مناطق محددة في أبوظبي والظفرة، تليها العين وباقي أنحاء الإمارة، على أن يتم الانتهاء من تطبيقها على المركبات الجديدة في الوقت المناسب لطرحها.
ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من تصنيف عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر المدينة الذكية التابع للمعهد الدولي للتطوير الإداري - حيث تقدمت خمسة مراكز من المرتبة العاشرة في عام 2024.
شاهد: أبوظبي تطلق مركبات ذاتية القيادة لتنظيف وتعقيم كورنيشها، من سيارات الأجرة الآلية إلى المركبات الكهربائية، 8 خيارات تنقل ذكية تدفع أبوظبي نحو المستقبل