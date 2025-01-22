500 قضية غسل أموال بـ 4 مليارات درهم عالجتها شرطة دبي خلال 3 سنوات

وأكد المري أن "هذه التبادلات تم تسهيلها من خلال منظمات مثل الإنتربول واليوروبول والشبكات الإقليمية والخليجية. بالإضافة إلى ذلك، وقعت شرطة دبي العديد من مذكرات التفاهم مع نظرائها العالميين لتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون".