500 قضية غسل أموال بـ 4 مليارات درهم عالجتها شرطة دبي خلال 3 سنوات
كشفت شرطة دبي، الثلاثاء، أنها قامت بمعالجة 500 قضية غسيل أموال خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأجرت تحقيقات مالية تزيد قيمتها عن 4 مليارات درهم، بما في ذلك 60 مليون درهم من الأصول الافتراضية.
وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري أن هذه الإنجازات تعكس حرص دولة الإمارات على مكافحة غسل الأموال وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للجرائم المالية.
وقال: "من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، تقوم القوة بالتنسيق الاستراتيجي مع الشركاء الرئيسيين لمكافحة الجرائم المالية."
وأضاف المري "إن الجهود تشمل تنمية الموارد البشرية والتدريب المتخصص لموظفينا مثل الدبلوم الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أطلق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم تدريب 116 متخصصاً من المنظمات الوطنية ذات الصلة.
وأوضح الفريق المري أن شرطة دبي أظهرت التزاماً استثنائياً بتبادل المعلومات الاستخبارية، حيث قامت بتبادل 1733 ملفاً متعلقاً بالجرائم المالية مع شركائها الدوليين خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد المري أن "هذه التبادلات تم تسهيلها من خلال منظمات مثل الإنتربول واليوروبول والشبكات الإقليمية والخليجية. بالإضافة إلى ذلك، وقعت شرطة دبي العديد من مذكرات التفاهم مع نظرائها العالميين لتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون".
أكد الخبير اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، دور التقنيات المتقدمة في تعزيز قدرات التحقيق.
وأشار المنصوري إلى أن "شرطة دبي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطور وفرقه المتخصصة للكشف عن الأنشطة غير القانونية، والقبض على الجناة، والعمل عن كثب مع أجهزة الأمن الدولية لمكافحة غسل الأموال بشكل فعال."