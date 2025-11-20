500 درهم غرامة و4 نقاط سوداء للقيادة بأضواء الخطر في الضباب

مع اجتياح الضباب الكثيف أجزاء متعددة من الإمارات اليوم الخميس، وانخفاض الرؤية في بعض المناطق إلى بضعة أمتار فقط، جدد خبراء السيارات التحذيرات ضد عادة خطيرة لا يزال العديد من السائقين يعتمدون عليها: القيادة بأضواء التحذير أثناء الضباب.

لا يجعل هذا القيادة أكثر خطورة فحسب، بل إنه أيضًا غير قانوني، حيث يحمل غرامة قدرها 500 درهم وأربع نقاط سوداء.

قالت فنية السيارات سيدة عائشة عاطف إن العديد من السائقين يعتقدون خطأً أن تشغيل أضواء التحذير يجعلهم أكثر وضوحًا. “يعتقد العديد من الناس أن استخدام الأضواء التحذيرية أكثر أمانًا”، قالت. “لكن عندما تقود بأضواء التحذير، فإنك تربك السائقين من حولك. لن تتمكن من الإشارة عند تغيير المسارات، ولن يتمكن السائقون الآخرون من الرؤية والرد في الوقت المناسب—هذا يسبب الحوادث.”

أكدت أن النهج الصحيح مختلف تمامًا: “استخدم أضواء الضباب، حافظ على الأضواء المنخفضة، حافظ على سرعات متوسطة، استخدم المؤشرات بشكل طبيعي، وكن يقظًا.”

تحذر السلطات مرارًا وتكرارًا من أن أضواء التحذير يجب استخدامها فقط في حالات الطوارئ، مثل تعطل السيارة، أو وجود مركبة ثابتة على الطريق، أو حادث أمامك، وليس أثناء القيادة في الضباب أو المطر. هذه الممارسة تخلق عدم اليقين؛ تخفي إشارات الدوران ويمكن أن تؤدي إلى حركات مفاجئة من السائقين الآخرين.

القيادة في الضباب تقلل بالفعل من إدراك العمق ووقت رد الفعل، مما يجعل تغيير المسارات والفرملة أكثر صعوبة. الاستخدام غير الصحيح للأضواء يزيد من المخاطر.