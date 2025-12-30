500 الف درهم لـ 5 مقيمين في سحب "بيج تيكيت"

فاز خمسة مغتربين من الهند وبنغلاديش وماليزيا والإمارات بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم في السحب الإلكتروني الأسبوعي الثالث لـ Big Ticket في ديسمبر، بينما يستمر العد التنازلي نحو السحب الكبير بقيمة 30 مليون درهم في يناير.
من بين الفائزين كان جيباناند جيبان، وهو مدير مبيعات يبلغ من العمر 37 عامًا من بنغلاديش يعيش في دبي منذ عام 2021. يشارك بانتظام منذ العام الماضي، حيث يشتري التذاكر شهريًا كجزء من مجموعة من 10 أصدقاء. قال جيبان إنه اعتقد في البداية أن المكالمة الفائزة كانت مزحة ولم يصدقها إلا بعد رؤية المكالمة تُبث مباشرة على قناة Big Ticket على يوتيوب. يخطط لاستخدام الجائزة لزيارة عائلته في الوطن وأكد أنه سيستمر في المشاركة.
فاز أرون كومار، وهو هندي يمتلك شركة نقل، بعد سبع سنوات من المشاركة. المغترب في أبوظبي كان يشتري التذاكر بشكل مستقل منذ أن بدأ. وصف اللحظة التي تلقى فيها المكالمة بأنها مثيرة ولا تُنسى، مضيفًا أن الفوز كان مكافأة على الالتزام طويل الأمد.
فائز آخر، كومارافيل ثانغاراجو، وهو محترف يبلغ من العمر 44 عامًا من تاميل نادو، الهند، يعيش في دبي منذ 20 عامًا وكان يشتري تذاكر Big Ticket شهريًا كجزء من مجموعة من 20 شخصًا. بعد سبع سنوات من المشاركة، قال إن الفوز جاء كصدمة ووصفه بأنه لحظة طال انتظارها. دعم تعليم ابنته من بين أولوياته.
كما احتفل حامد عبد المجيد، الذي فاز برقم التذكرة 282-050536. معبراً عن سعادته، أعرب حامد عن تقديره للتجربة وأكد أنه سيستمر في شراء Big Ticket، مشجعًا الآخرين على البقاء متفائلين والمشاركة للحصول على فرصة للفوز.
فاز أنتوني لوبيز من ماليزيا برقم التذكرة 282-221497 بعد 12 عامًا من المشاركة. تم تقديمه إلى Big Ticket من قبل الأصدقاء، وكان يشتري التذاكر بشكل مستقل منذ انضمامه. وصف الفوز بأنه إنجاز كبير ويخطط لمواصلة اللعب.
تقترب Big Ticket الآن من واحدة من أكبر سحوباتها لهذا العام. سيتم منح الجائزة الكبرى بقيمة 30 مليون درهم خلال السحب المباشر في 3 يناير 2026، إلى جانب خمس جوائز ترضية بقيمة 50,000 درهم لكل منها.
شهد ديسمبر بالفعل ثلاثة سحوبات إلكترونية أسبوعية أنتجت العديد من الفائزين بمبلغ 100,000 درهم، مع بقاء سحب إلكتروني أسبوعي نهائي. يمكن شراء التذاكر للسحب الإلكتروني النهائي حتى 31 ديسمبر، مع بث السحب مباشرة في 1 يناير 2026 الساعة 11 صباحًا على قناة Big Ticket على يوتيوب.
تم إغلاق مسابقة Big Win لشهر ديسمبر، وسيتم الإعلان عن أربعة فائزين في 1 يناير على موقع Big Ticket. جميع الفائزين الأربعة مضمون لهم جوائز نقدية تتراوح بين 50,000 درهم و150,000 درهم وسيحضرون السحب المباشر في 3 يناير.
في هذه الأثناء، تستمر سلسلة Dream Car من Big Ticket، مع سحب BMW 430i في 3 يناير، يليه سحب BMW X5 في 3 فبراير.