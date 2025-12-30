500 الف درهم لـ 5 مقيمين في سحب "بيج تيكيت"

من بين الفائزين كان جيباناند جيبان، وهو مدير مبيعات يبلغ من العمر 37 عامًا من بنغلاديش يعيش في دبي منذ عام 2021. يشارك بانتظام منذ العام الماضي، حيث يشتري التذاكر شهريًا كجزء من مجموعة من 10 أصدقاء. قال جيبان إنه اعتقد في البداية أن المكالمة الفائزة كانت مزحة ولم يصدقها إلا بعد رؤية المكالمة تُبث مباشرة على قناة Big Ticket على يوتيوب. يخطط لاستخدام الجائزة لزيارة عائلته في الوطن وأكد أنه سيستمر في المشاركة.