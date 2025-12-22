500 الف درهم لسائق و 4 مقيمين من "بيغ تيكيت"

لقد كان يشتري تذكرة بيج لمدة ست إلى سبع سنوات، بدأ بشكل متقطع قبل أن يصبح أكثر نشاطًا مع مرور الوقت، خاصة خلال فترات العروض الترويجية. يشارك بمفرده وهذا الفوز هو الأول له. “أشعر بأنني مبارك حقًا”، قال ضاحكًا، متذكرًا اللحظة التي تلقى فيها المكالمة. “في البداية، اعتقدت أنها مزحة. ولكن عندما تحققت من قناة بيج تيكت على يوتيوب، أدركت أنها حقيقية.”