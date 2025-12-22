500 الف درهم لسائق و 4 مقيمين من "بيغ تيكيت"

فاز خمسة مغتربين بجائزة 100,000 درهم مع بيغ تيكت خلال السحب الإلكتروني الأسبوعي الثاني، ليصل مجموع جوائز ديسمبر حتى الآن إلى 1,000,000 درهم.
من بين الفائزين كان السائق البالغ من العمر 57 عامًا بشير كايبوراث، وهو مغترب هندي يعيش في دبي منذ 25 عامًا.
ينحدر من كيرالا، وقد كان بشير يشارك في السحب الإلكتروني الأسبوعي لبيغ تيكت لأكثر من عامين، حيث يشتري التذاكر بانتظام كل شهر.
قال بعد الفوز: “كنت سعيدًا جدًا عندما أدركت أنني فزت”. يخطط بشير لاستخدام جزء من جائزته لدعم عائلته في الهند، بينما يواصل شراء التذاكر، على أمل تحقيق المزيد من الانتصارات في المستقبل. بالنسبة لبشير، الجائزة هي مكافأة على تفانيه وتذكير بأن الصبر والمثابرة يمكن أن يجلبا مفاجآت تغير الحياة.
فائز آخر، فيناياجا مورثي، وهو مغترب هندي، كان الفائز الأول في سحب هذا الأسبوع وشارك لأكثر من عام، حيث يلعب كجزء من مجموعة مع ثلاثة أصدقاء. بعد المشاركة المستمرة، أثمرت جهوده بمكالمة فوز تركته في البداية متسائلًا.
بمجرد تأكيد الخبر، سرعان ما غمرته السعادة. استذكر فيناياجا اللحظة كأنها مفاجأة سارة.
صوبراج خا رفيق خا، مغترب بنغلاديشي يبلغ من العمر 33 عامًا يعيش في العين منذ 15 عامًا، كان يحاول حظه لأكثر من عام مع السحب الأسبوعي. انضم إلى مجموعة من 20 صديقًا، وأخيرًا أثمرت مثابرته عندما فاز بمبلغ 100,000 درهم هذا الأسبوع.
“الحمد لله، كنت بحاجة ماسة إلى هذا”، قال مبتسمًا بفرح عند سماعه الخبر. بالنسبة لـ سوبراج، الفوز ليس فقط بشأن المال، بل هو تذكير بعدم الاستسلام أبدًا. “حتى لو لم تكن تلعب بمفردك، افعلها مع الأصدقاء. لا تعرف أبدًا متى ستجدك الحظ”، شارك.
فائز آخر، ميناليسواران ساكثي فيناياجام ساكثي فيناياجام، مسؤول إقامة يبلغ من العمر 40 عامًا من تشيناي، الهند، يعتبر دبي موطنه منذ 20 عامًا.
على مدى السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، كان يلعب كل شهر، عندما فاز أخيرًا بمبلغ 100,000 درهم هذا الأسبوع.
ميناليسواران ساكثي فيناياجام ساكثي فيناياجام
“عندما تلقيت المكالمة الفائزة، كنت سعيدًا جدًا”، شارك، لا يزال متحمسًا للخبر. على الرغم من أنه لم يضع خططًا ملموسة لجائزته بعد، إلا أن ميناليسواران يتخيل بالفعل الاحتمالات ومصمم على مواصلة محاولة حظه. “سأستمر بالتأكيد في شراء المزيد من التذاكر”، قال بابتسامة، متحمسًا لما قد يحمله المستقبل.
الفائز الأخير، محمد جاويد راجباري، مدير تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر 45 عامًا من الهند، يعيش في الإمارات منذ 19 عامًا. قضى ثماني سنوات في دبي قبل الانتقال إلى رأس الخيمة.
بينما كانت عائلته تعيش معه في البداية في الإمارات، إلا أنهم عادوا إلى الهند بسبب عدم اليقين الوظيفي.
لقد كان يشتري تذكرة بيج لمدة ست إلى سبع سنوات، بدأ بشكل متقطع قبل أن يصبح أكثر نشاطًا مع مرور الوقت، خاصة خلال فترات العروض الترويجية. يشارك بمفرده وهذا الفوز هو الأول له. “أشعر بأنني مبارك حقًا”، قال ضاحكًا، متذكرًا اللحظة التي تلقى فيها المكالمة. “في البداية، اعتقدت أنها مزحة. ولكن عندما تحققت من قناة بيج تيكت على يوتيوب، أدركت أنها حقيقية.”
عندما سئل عن خططه للجائزة، شارك أنه يفكر في بدء صندوق استثماري مشترك مع زوجته، بينما يخصص جزءًا من الأرباح للأعمال الخيرية ولدعم والدته.
بينما لا تزال التفاصيل قيد الانتهاء، يقول إن هذه هي أولوياته في الوقت الحالي. مشجعًا الآخرين على الاستمرار في المحاولة، أضاف: “فقط جرب، الأمر كله يتعلق بالحظ. أحيانًا ستأتي فرصتك.”
عرضت Big Ticket جائزة كبرى بقيمة 30 مليون درهم هذا العام، والتي سيتم الكشف عنها خلال السحب المباشر في 3 يناير.
في نفس الليلة، سيحصل خمسة مشاركين محظوظين على 50,000 درهم لكل منهم كجوائز ترضية. ومع استمرار ديسمبر، يتزايد الترقب لثلاثة سحوبات إلكترونية أسبوعية أخرى، بمجموع جوائز يبلغ 1,500,000 درهم. كل أسبوع، سيحصل خمسة فائزين على 100,000 درهم لكل منهم.
أولئك الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و24 ديسمبر سيتم إدخالهم تلقائيًا في مسابقة The Big Win. سيتم اختيار أربعة مشاركين للانضمام إلى السحب المباشر في 3 يناير، وكل منهم مضمون جائزة تتراوح بين 50,000 و150,000 درهم. سيتم الإعلان عن الأسماء في 1 يناير على الموقع الرسمي.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تستمر سلسلة Dream Car حتى عام 2026، بدءًا من BMW 430i في سحب 3 يناير، تليها BMW X5 في 3 فبراير.