500 ألف درهم لإماراتي و4 مقيمين هنود من "بيج تيكيت"

خمسة فائزين محظوظين - واحد من الإمارات وأربعة من الهند - حصل كل منهم على 100,000 درهم في السحب الإلكتروني الأسبوعي الثاني لبيج تيكت هذا الشهر. سواء كان لديهم خطط بالفعل لما سيفعلونه بجائزتهم أو كانوا غير متأكدين ويحتاجون إلى وقت للتفكير في الأمر، شيء واحد مؤكد - الفائزون متحمسون وممتنون، ويشعرون بالتفاؤل بشأن المستقبل.
هنا المشاركون الخمسة المحظوظون وردود أفعالهم على الأخبار السارة.
قال المواطن من أبوظبي، معبراً عن سعادته خلال المكالمة المباشرة من بيج تيكت: “أنا سعيد جداً، شكراً لكم”. وعندما سئل عن خططه، اعترف بأنه لم يقرر بعد، قائلاً إنه أراد الانتظار حتى يفوز ليقرر ما سيفعله بالمال.
ريتيش دهناك هو معلم حاسوب يبلغ من العمر 52 عاماً، أصله من جوجارات في الهند. يعيش في دبي مع عائلته منذ 30 عاماً - وقد كان يشتري تذاكر بيج تيكت لمدة 15 منها. في هذا السحب، اشترى تذكرة مع اثنين من أصدقائه، كما يفعل عادة. في البداية لم يكن يخطط لشراء التذاكر ولكن اقتنع بعد سماعه عن عرض 'اشتر 2 واحصل على 3 مجاناً' من بيج تيكت.
قال: “في البداية، اعتقدت أن المكالمة الفائزة كانت خدعة”. “لكن بمجرد أن أدركت أنها حقيقية، شعرت وكأن دعواتي قد استجيبت.”
يخطط ريتيش لاستخدام جزء من أرباحه في عطلة عائلية وتعليم ابنته.
المحلل المالي، الذي ينحدر من كيرالا في الهند، يعيش في دبي منذ 17 عامًا. سمع لأول مرة عن Big Ticket من خلال الأصدقاء وكان يشتري التذاكر معهم كل شهر منذ عام 2017.
جاءت مكالمة ريتشارد من Big Ticket تخبره بأنه فاز بينما كان يقود السيارة. قال: “تعرفت على صوت ريتشارد فورًا”. “ظننت أنها مزحة حتى أكد رقمي. عندها علمت أنها حقيقية، وكنت متحمسًا للغاية.”
تم شراء التذكرة مع مجموعة من عشرة أصدقاء، وسيتم تقاسم الجائزة بالتساوي. قال: “لا توجد خطط بعد، كل منا سيحصل على 10,000 درهم”. يخطط لمواصلة المشاركة ويأمل في السحوبات المستقبلية. قال: “أنتظر الثالث من يناير — آمل أن نفوز مرة أخرى”.
المهندس المدني البالغ من العمر 38 عامًا من بيهار، الهند، يعيش في الفجيرة منذ ست سنوات بينما يدعم عائلته في الوطن. علم لأول مرة عن Big Ticket من خلال TikTok وكان يشتري التذاكر كل شهر خلال الأشهر الثمانية الماضية.
قال: “لقد كنت أحاول لعدة أشهر، وأخيرًا جاء حظي”.
خطته هي إرسال أموال الجائزة إلى عائلته في الهند وبدء بناء منزل هناك.
كان سريجيث، المغترب الهندي في البحرين، مسرورًا لمعرفة فوزه. بينما لم يشارك بعد أي تفاصيل حول كيفية استخدامه، قال إنه يتطلع إلى أخذ بعض الوقت لاتخاذ القرار الأفضل للاستمتاع بجائزته.
تبقى ثلاث سحوبات إلكترونية أسبوعية في ديسمبر، مما يرفع إجمالي الجائزة إلى 1,500,000 درهم. كل أسبوع، سيحصل خمسة فائزين محظوظين على 100,000 درهم.
أكبر جائزة نقدية في العام — مبلغ ضخم قدره 30 مليون درهم — متاحة للفوز خلال السحب المباشر في الثالث من يناير. خلال نفس السحب، سيحصل خمسة فائزين على 50,000 درهم لكل منهم كجوائز ترضية أيضًا.
سيتم إدخال أولئك الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 ديسمبر و24 ديسمبر تلقائيًا في مسابقة الفوز الكبير. سيتم اختيار أربعة مشاركين للانضمام إلى السحب المباشر في 3 يناير، وكل منهم مضمون للفوز بمبلغ يتراوح بين 50,000 درهم و150,000 درهم. سيتم الكشف عن الأسماء في 1 يناير على موقع تذكرة كبيرة.
أيضًا سيكون هناك فرصة للفوز بسيارة BMW 430i خلال سحب 3 يناير. سيتم تقديم سيارة BMW X5 كجائزة في الشهر التالي، في 3 فبراير.
التذاكر متاحة عبر الإنترنت على www.bigticket.ae أو في الكاونترات الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين.