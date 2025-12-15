500 ألف درهم لإماراتي و4 مقيمين هنود من "بيج تيكيت"

ريتيش دهناك هو معلم حاسوب يبلغ من العمر 52 عاماً، أصله من جوجارات في الهند. يعيش في دبي مع عائلته منذ 30 عاماً - وقد كان يشتري تذاكر بيج تيكت لمدة 15 منها. في هذا السحب، اشترى تذكرة مع اثنين من أصدقائه، كما يفعل عادة. في البداية لم يكن يخطط لشراء التذاكر ولكن اقتنع بعد سماعه عن عرض 'اشتر 2 واحصل على 3 مجاناً' من بيج تيكت.