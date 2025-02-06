500 ألف درهم غرامة وسجن 5 سنوات لإساءة استخدام شعارات إمارة وحكومة دبي

كما يحظر المساس بالشعار بأي شكل من الأشكال أو استخدامه بأي طريقة تشوهه أو تمس قيمته أو مكانته، كما يحظر استخدام الشعار في أي نشاط أو فعالية تتعارض مع قيم ومبادئ إمارة دبي أو تتعارض مع النظام العام والآداب العامة.