500 ألف درهم غرامة وسجن 5 سنوات لإساءة استخدام شعارات إمارة وحكومة دبي
من المقرر أن يدخل قانون جديد ينظم استخدام شعارات إمارة وحكومة دبي حيز التنفيذ، حيث تصل عقوبة مخالفة القانون إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تتراوح بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم أو كلتيهما.
ويحظر القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استخدام الشعارات لأغراض تجارية مثل الإعلان والترويج للمنتجات.
كما يحظر المساس بالشعار بأي شكل من الأشكال أو استخدامه بأي طريقة تشوهه أو تمس قيمته أو مكانته، كما يحظر استخدام الشعار في أي نشاط أو فعالية تتعارض مع قيم ومبادئ إمارة دبي أو تتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
ويتم استخدام شعار إمارة دبي في الأماكن والفعاليات والوثائق والأختام الخاصة بالجهات التي يصدر لها تصريح خاص، ويتم استخدام شعار حكومة دبي على المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والسجلات والوثائق والمواقع والتطبيقات التابعة لحكومة دبي والجهات الحكومية.
كما نص القانون على أن يتم استخدام الشعار وفقاً لدليل تعده الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وبحسب القانون، يجب على كل من يعلم عن شخص ارتكب أي فعل من الأفعال المحظورة أن يبلغ عنه للجهة المختصة، التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.