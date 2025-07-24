500 ألف درهم جوائز لعبتين جديدتين ليانصيب الإمارات

أضافت اليانصيب الوحيدة المرخصة اتحاديًا في الإمارات العربية المتحدة لعبتين جديدتين في يونيو، مقدمةً جوائز تصل إلى 1.25 مليون درهم. قبل ذلك، أطلقت سحبًا يوميًا يتيح للاعبين فرصة ربح ما يصل إلى 2500 درهم يوميًا.