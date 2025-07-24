500 ألف درهم جوائز لعبتين جديدتين ليانصيب الإمارات

أعلن يانصيب الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق لعبتين إضافيتين بجوائز تصل إلى 500,000 درهم إماراتي. وتتراوح أسعار الاشتراك في لعبتي "جيمستون ريتشز" و"سبورتس مانيا"، المقدمتين من EQL Games، بين درهمين و50 درهمًا إماراتيًا.
تقدم لعبة Gemstone Riches 196 فئة جوائز. على اللاعبين مطابقة أرقامهم مع الأرقام المحظوظة للفوز بالجائزة المقابلة، مع فرص متعددة للفوز بتذكرة واحدة. كما تتضمن اللعبة جولة إضافية.
سبورتس مانيا هي لعبة خدش رقمية، تتضمن 41 فئة جوائز وميزة مضاعفة. يختار اللاعبون سعر تذكرتهم ويكشفون عن رموزهم، ويفوزون عندما تتطابق رموزهم مع الصورة والكمية الموضحة في الأعلى.
كلا اللعبتين متاحتان على موقع يانصيب الإمارات العربية المتحدة.
مع إضافة لعبتي Gemstone Riches وSports Mania، نواصل تعزيز زخم محفظة ألعابنا الإلكترونية الفورية، ونواصل توسيع تنوع وجودة عروض ألعابنا الرقمية. تقدم هذه الألعاب الجديدة صيغًا بسيطة وتفاعلية وموضوعات إبداعية تتماشى مع تركيزنا على توفير تجربة لعب آمنة وسهلة الوصول وجذابة،" هذا ما صرّح به بيشوب ووسلي، مدير عمليات اليانصيب في شركة The Game LLC، التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة.
أضافت اليانصيب الوحيدة المرخصة اتحاديًا في الإمارات العربية المتحدة لعبتين جديدتين في يونيو، مقدمةً جوائز تصل إلى 1.25 مليون درهم. قبل ذلك، أطلقت سحبًا يوميًا يتيح للاعبين فرصة ربح ما يصل إلى 2500 درهم يوميًا.
هذا بالإضافة إلى سحبها الأسبوعي على جائزة كبرى بقيمة 100 مليون درهم، وجوائز نقدية أخرى تتراوح قيمتها بين 100 ومليون درهم. كما تقدم بطاقات خدش بجوائز تصل إلى مليون درهم.