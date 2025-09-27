50% من مسافري الإمارات يختارون وجهتهم بنصيحة رقمية

يتأثر ما يقرب من نصف المسافرين (48 في المائة) بالإعلانات المُستهدفة عند اتخاذ قرار بشأن وجهة عطلتهم، وفقاً لاستطلاع جديد — وهي نتيجة تأتي في الوقت الذي تتجه فيه الإمارات نحو أكثر مواسم السفر ازدحاماً.

يؤكد البحث، الذي أصدرته شركة Yango Ads، على التأثير المتزايد للتسويق القائم على البيانات في خيارات السياحة. ويأتي التوقيت في غاية الأهمية: في ديسمبر الماضي وحده، أظهرت التوقعات وصول 5.2 مليون زائر إلى الإمارات في أسبوعين فقط، مع استمرار الزخم هذا العام.

تظل السياحة حجر الزاوية في اقتصاد الإمارات. وفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، استُشهد به في يونيو 2025، ساهم قطاع السياحة في الإمارات بمبلغ قياسي بلغ 257.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2024 — وهو ما يمثل 13 في المائة من الاقتصاد.

في النصف الأول من عام 2025، استقبلت دبي 9.88 مليون زائر، متجاوزة الإجمالي لعام 2024 بأكمله. وتقترب دبي الآن من هدفها المتمثل في أن تكون ضمن أفضل ثلاثة وجهات سياحية في العالم.

حملات إعلانية تقود الاكتشاف والقرارات

يؤكد التقرير الأخير حول الإعلانات المُستهدفة أيضاً على التأثير المتزايد للحملات الرقمية في تشكيل خطط العطلات. يخطط ما يقرب من 60 في المائة من المسافرين من الأسواق الناشئة لرحلاتهم قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر، ويفضل 61.8 في المائة العطلات التي تتراوح مدتها بين ثمانية و14 يوماً.

بالنسبة للعديد من المسافرين، الإعلانات ليست مجرد ضوضاء في الخلفية، بل إنها تشكل الخيارات مباشرة. قالت بهافيا راو (Bhavya Rao)، وهي مقيمة في دبي: "لقد انتهى بي الأمر بالفعل إلى حجز رحلتي في ديسمبر إلى جورجيا بعد رؤية إعلان عبر الإنترنت. ظهر العرض الترويجي بينما كنت أتصفح شيئاً آخر، وبدت الحزمة ميسورة التكلفة ومريحة في الوقت نفسه."

وأضافت الوافدة الهندية: "بصراحة، لا أقضي أشهراً في التخطيط، فالشهرين أو الثلاثة أشهر مقدماً تبدو مناسبة لي. تساعدني الإعلانات على اكتشاف وجهات جديدة ربما لم أكن لأفكر فيها لولاها. بالنسبة لأشخاص مثلنا في المنطقة، هذا هو موسم الذروة للعمل أيضاً ونريد خيارات سريعة وموثوقة، لذا تؤثر هذه الحملات حقاً على خياراتنا".

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

بالنسبة للوافدين في الإمارات، تزيد وسائل التواصل الاجتماعي من تضخيم قرارات السفر. قالت ماريا غونزاليس (Maria Gonzalez)، وهي وافدة إسبانية، إن عاداتها في السفر تغيرت بعد انتقالها إلى دبي: "في أوروبا، كنت أخطط لعطلاتي قبل عام. هنا، مع وجود العديد من الفعاليات مثل مهرجان دبي للتسوق أو عطلات العيد، غالباً ما أقرر قبل المواعيد بوقت أقرب، ربما قبل شهرين".

وأضافت ماريا: "الإعلانات المُستهدفة على إنستغرام، على سبيل المثال، تجذب انتباهي بالتأكيد لأنها تسلط الضوء على العروض الموسمية أو الجواهر المخفية التي لن أبحث عنها بنفسي. في العام الماضي، أقنعني إعلان بالفعل بقضاء ليلة رأس السنة الجديدة في جزر المالديف. يبدو الأمر وكأن هذه الحملات تعرف ما يبحث عنه المسافرون في اللحظة المناسبة".

الموازنة بين التواصل الرقمي والتقليدي

تتفق شركات السفر على أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من نمو السياحة. وقالت رشيدة زاهد (Rashida Zahid)، نائبة رئيس العمليات في موقع musafir.com: "الرقمية جزء حيوي من استراتيجيتنا التسويقية. في musafir.com، نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والحملات عبر الإنترنت المُستهدفة لتحويل أحلام السفر إلى حجوزات، لأنه في عالم اليوم، لا يمكنك ببساطة الوصول إلى المسافرين دون التكنولوجيا الرقمية".

وأضافت: "تسمح لنا الحملات الرقمية بالوصول إلى جمهور أوسع، حيث نُلهم أفكار سفر مختلفة من خلال رواية القصص، ونعرض العروض في الوقت الفعلي التي تثير الاهتمام، مما يؤدي إلى التفكير في الحجز والسفر الفعلي".

ومع ذلك، ليست كل الشركات مستعدة للاعتماد كلياً على التكنولوجيا الرقمية. قالت رينا فيليب (Reena Philip)، المدير العام لشركة Airtravel Enterprises في الإمارات، إن الشبكات التقليدية تظل العمود الفقري لعملهم. "لا يزال تسويقنا يعتمد بشكل كبير على القنوات التقليدية مثل واتساب ورسائل البريد الإلكتروني، حيث لدينا قاعدة عملاء مخلصة متصلة من خلال تلك المجموعات".

وأضافت رينا: "على الرغم من أن لدينا فريقاً لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه بصراحة، لم يترجم كثيراً إلى أعمال فعلية – يميل الناس إلى التصفح، ولكن نادراً ما يتحول ذلك إلى حجوزات".

وأضافت رينا أن الحجوزات للسفر الخارجي في ديسمبر، والإقامات الفندقية (staycations)، والرحلات البحرية قد بدأت بالفعل، مع ورود استفسارات قوية لكلا الخيارين.