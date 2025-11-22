50% من تكاليف السفر يوفرها التأجيل" بعد العطلات

تمكن "شيخار كومار"، وهو مقيم هندي يعمل كمسوّق رقمي، من خفض فاتورة سفره بالكامل تقريباً بمجرد تغيير إجازته بستة أيام. كان قد خطط في البداية للسفر خلال عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات، لكن العروض التي فحصها كانت تبدأ من 4,000 درهم، وهو أعلى بكثير مما توقعه.

قال شيخار: "تحققت من ثلاثة وكلاء، وجميعهم قدموا لي نفس السعر تقريباً. وإذا حجزت بنفسي، كانت أسعار تذاكر الطيران وحدها تظهر بين 2,700 و 3,000 درهم. لم يكن الأمر منطقياً، لذا أوقفت خططي".

عندما فحص التواريخ بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بشكل عابر، وجد أن أسعار الرحلات الجوية والفنادق كانت بما يقارب نصف الثمن، فقرر تأجيل رحلته. لم يستفد شيخار وحده من هذه "الخدعة"، بل سيرافقه اثنان من زملائه أيضاً. قال شيخار: "زملائي من إدارات مختلفة يرافقونني. عملنا مرن، ويمكننا حتى العمل عن بعد إذا تطلب الأمر".

ووفقاً لتحليل أجرته "الخليج تايمز"، تظهر أسعار تذاكر الطيران والفنادق فجوة سعرية تصل إلى 100% بين نافذة عطلة اليوم الوطني والأسبوع الذي يليها.

تظهر متوسط الأسعار على منصات السفر الكبرى عبر الإنترنت أن سعر تذكرة الطيران ذهاباً وإياباً إلى وجهات القوقاز خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر يتراوح بين 2,700 و 3,000 درهم.

تنخفض نفس المسارات للمغادرة في الصباح الباكر خلال الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر إلى ما بين 1,300 و 1,500 درهم. وتعكس الفنادق هذا الاتجاه أيضاً. حيث يبلغ سعر الإقامة في فندق متوسط ​​بين 480 و 800 درهم في الليلة خلال فترة اليوم الوطني، وينخفض إلى ما بين 230 و 380 درهماً بعد ذلك مباشرة. هذا يعني أن المقيمين في الإمارات المستعدين لتأخير رحلتهم بضعة أيام فقط يمكنهم توفير:

45 إلى 55% على تذاكر الطيران.

أكثر من 50% من تكلفة الفنادق.

ما يصل إلى 100% مما كانوا سينفقونه للسفر خلال ذروة العطلة.

المقيمون يختارون استراتيجية السفر "ما بعد العطلة"

يستغل المقيمون الذين لديهم ترتيبات عمل مرنة هذا النمط. وقال راشد محمد، وهو مقيم آخر في دبي، إنه غيّر رحلته إلى باكو من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر بعد مقارنة الأسعار عبر الإنترنت. قال: "دفع صديقي ما يقرب من 2,500 درهم لرحلته في ذلك الأسبوع، لكن رحلتي كلفت 1,390 درهماً. لقد عملت فقط خلال عطلة اليوم الوطني ثم أخذت إجازة بعدها. لقد وفر لي ذلك أكثر من نصف التكلفة".

أظهر تحليل "الخليج تايمز" أن أكبر المدخرات توجد باستمرار على أكثر مسارات القوقاز شعبية. انخفضت أسعار الرحلات الجوية من الإمارات إلى تبليسي من متوسط 2,900 درهم خلال العطلة إلى حوالي 1,500 درهم في الأسبوع الذي يليها.

انخفضت أسعار الرحلات المباشرة من دبي إلى باكو من 2,500 – 3,900 درهم إلى حوالي 1,254 درهماً. وانخفضت رحلة الذهاب والعودة من الإمارات إلى يريفان في مساء الجمعة 28 نوفمبر من 3,200 درهم إلى 1,600 درهم، وأظهرت الرحلات من دبي إلى ألماتي انخفاضاً مماثلاً. هذه الانخفاضات مرئية عبر جميع المنصات الرئيسية عبر الإنترنت، بما في ذلك Skyscanner و Cleartrip و Wego، والتي تتعقب أسعار تذاكر الطيران في الوقت الفعلي.

بالنسبة للعديد من المقيمين، أصبحت هذه الاستراتيجية الآن روتيناً. قال راشد: "الوجهة نفسها، الطقس نفسه، عدد الأيام نفسه، لكن التواريخ مختلفة. لقد نصحت أصدقائي بالتوقف عن فحص الأسعار للعطلة نفسها. ما عليهم سوى تأجيل الرحلة قليلاً، وسيوفرون مبالغ ضخمة".