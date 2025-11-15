50% على المخالفات..احتيال رقمي جديد يستهدف المقيمين في الإمارات

يزداد المحتالون ابتكاراً، حيث يبتكرون سيناريوهات ترتبط بالمقيمين في دولة الإمارات تحديداً، مثل ادعاءات بوجود خصومات على المخالفات في الدولة، أو يستغلون عواطف الناس.

لقد حذرت السلطات في جميع أنحاء الدولة الجمهور مراراً وتكراراً بضرورة التحقق من مصدر أي رابط على الإنترنت. ففي بعض الأحيان، قد يُحدث حرف واحد مختلف في رابط URL فرقاً كبيراً، ويمنعك من الوقوع ضحية للاحتيال.

فنادق 5 نجوم بأسعار منخفضة بشكل مشبوه، أو تذاكر مجانية لأماكن جذب شهيرة؟ إذا كان العرض جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنه كذلك.

إليك بعض الطرق التي يحاول بها المحتالون إغراء الضحايا:

1. انتحال صفة مسؤولين حكوميين

مع الاستخدام السريع للتكنولوجيا، يتزايد أيضاً سوء استخدامها، ويستخدم المحتالون الآن الذكاء الاصطناعي لإنشاء مستندات مزيفة تحمل شعارات حكومية. قد يشاركون أيضاً في "التصيد الصوتي" (voice phishing)، أو يستخدمون برامج تمكنهم من إنشاء أرقام هوية متصل مزيفة (Fake Caller IDs)، مما يخلق وهماً بأن المكالمة الهاتفية تأتي من الشرطة أو مسؤولين مصرفيين.1

وقد سبق أن كشفت العديد من الشخصيات والشركات البارزة عن عمليات الاحتيال هذه، وحذرت المقيمين في الإمارات من توخي الحذر. وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت سفارة دولة الإمارات في اليمن الأفراد من التعامل مع اتصالات مشبوهة تحمل اسم هويات دبلوماسية كاذبة.

2. ادعاءات بخصومات على المخالفات

في الآونة الأخيرة، نشر مقيم في الإمارات صوراً لمواقع إلكترونية مزيفة تقدم خصماً بنسبة 50 في المائة على مخالفات دبي. وتضع عمليات الاحتيال هذه حداً زمنياً على "الخصم" المزعوم، بهدف الضغط على العملاء لإجراء معاملة بسرعة خوفاً من تفويت الفرصة.

استجابت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة (RTA) وأوضحت أنه لا يوجد مثل هذا الخصم يتم تقديمه، وأن هذه كانت إحدى "الحملات التسويقية الخادعة التي تهدف إلى استغلال مستخدمي الخدمات الرقمية".

3. الفنادق الفاخرة "الرخيصة"

هل تشعر بالإثارة لمجرد التفكير في الاستمتاع بوسائل راحة في فندق 5 نجوم، بتصميمات داخلية فاخرة ومسبح جميل، بأسعار رخيصة للغاية؟ غالباً ما تؤدي محاولة اغتنام عرض مغرٍ إلى سحب جميع الأموال من جيبك.

يستغل المحتالون في كثير من الأحيان لهفة الأفراد للحصول على صفقة جيدة لعرض والإعلان عن عقارات قد لا تكون موجودة في الأساس. قد تطلب قوائم الإقامة المحلية (staycation) المزيفة تفاصيلك المالية، وبمجرد معالجة المعاملة، يتوقفون عن الرد على المكالمات أو الرسائل.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

4. انتحال صفة "صديق"

من طبيعة الإنسان الرغبة في مساعدة أحبائه عندما يكونون في حاجة، ويسعى المحتالون لاستغلال نقطة الضعف هذه. قد يقومون بإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم شخص حقيقي، ثم يشرعون في الاتصال بأقاربهم وأحبائهم، طالبين المال أو معلومات حساسة.

ولجعل الطلب يبدو قابلاً للتصديق، غالباً ما يختلقون قصصاً معقدة، مثل حاجة صديق إلى أموال عاجلة للعلاج، أو حاجته للمساعدة بسبب البطالة.

كيفية البقاء في حالة تأهب

إذا ادعى شخص ما أنه مسؤول في أي شركة، فمن الأفضل دائماً الاتصال بالشركة الأصلية والتحقق من مصداقية المتصل. على سبيل المثال، إذا ادعى شخص ما أنه مسؤول بنك، فاتصل بالبنك، أو اذهب إلى أقرب فرع، وتأكد منهم ما إذا كان المتصل موظفاً بالفعل.

إذا تلقيت مكالمة تشعر أنها من صديقك، تطلب المال أو البيانات الشخصية، فلا تصب بالذعر وتعطيهم ما يحتاجونه على الفور. خذ دقيقة، واتصل بصديقك، إما شخصياً أو من خلال وسيلة اتصال موثوقة.

تحقق دائماً من مصدر أي رابط تجده عبر الإنترنت. اذهب إلى الموقع الرسمي، وتحقق مما إذا كانوا يقدمون أي خصومات (مثل خصومات المخالفات)، أو أسعاراً مخفضة (مثل رسوم الإقامة في الفندق). لا تشتري التذاكر أو تحجز الغرف من مواقع طرف ثالث عشوائية.

هل تود أن أركز على نوع معين من هذه الحيل الاحتيالية لأقدم لك معلومات إضافية عنها؟