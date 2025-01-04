50 عاماً من التحديات والنجاح: من جامع التذاكر إلى مدير عام في الإمارات

في عام 1974، وفي سن التاسعة عشرة فقط، بدأ المغترب الهندي "بي عبد الجبار" رحلته الرائعة في الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ كجامع تذاكر في سينما "إلدورادو" في أبو ظبي. في ذلك الوقت، كان هذا هو المسرح المغطى الوحيد في المدينة ومكان تجمع شهير للمجتمعات المتنوعة من الهند وباكستان والعالم العربي، حيث كانوا يجتمعون جميعًا للاستمتاع بالسينما الهندية.