50 درجة مئوية الحرارة المتوقعة في مناطق بالإمارات

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما بشكل عام، إلا أن درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض مناطق الإمارات، وخاصة في أبوظبي.

ويمكن أن تشهد منطقتان في العاصمة الإماراتية، المزيرعة وجاسيوره، وصول الزئبق إلى علامة 50 درجة، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM). وفي دبي، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية كحد أقصى.

وقال المركز الوطني للأرصاد في توقعاته إن بعض السحب الركامية قد تغطي المناطق الشرقية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

وأضافت إدارة الأرصاد الجوية أن الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان سيكون خفيفا.