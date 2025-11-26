50% خصم على تذاكر"سفاري دبي" في العيد الوطني

أعلنت حديقة سفاري دبي عن خطتها للاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، والذي سيستمر من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.
أعلنت الوجهة العائلية عن خصم بنسبة 50% على تذاكر الدخول للمقيمين، لتصبح الأسعار 25 درهمًا. ويمكن للزوار المشاركة في سلسلة من الأنشطة المستوحاة من مسيرة الاتحاد في دولة الإمارات والنظام البيئي النابض بالحياة في الحديقة.
خلال الاحتفال الذي يحمل شعار "متحدون في الطبيعة"، يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بسعر مخفض خاص على تذكرة باقة السفاري، وهي تذكرة دخول إلى الحديقة تشمل جولة سفاري المستكشف والوصول إلى قطار النقل الداخلي، وذلك مقابل 100 درهم.
ستحوّل الاحتفالات الحديقة إلى رحلة سرد قصصي تفاعلية ترمز إلى اتحاد الإمارات السبع ككيان واحد، تمامًا كما تجمع حديقة سفاري دبي بين الحيوانات والثقافات المتنوعة تحت سقف واحد.
ستتوزع الرحلة على أربع مناطق رئيسية:
التراث والوطنية: يمكن للضيوف الانغماس في التقاليد الإماراتية من خلال عروض العيالة، وفن الحناء، واللقيمات الطازجة المقدمة في كشك مجلس يحمل علامة تجارية تحت شعار "نكهات الاتحاد". سيضفي الكاونتر المفتوح وخدمة القهوة العربية أجواءً حيوية مليئة بالروائح المحلية والثقافة.
الطبيعة والحياة البرية: بعد ذلك، يمكن استكشاف أركان قصص الحراس، والتفاعل مع الحيوانات، وزوايا الحفاظ على البيئة للتعرف على مهمة الحديقة في حماية التنوع البيولوجي والعيش في انسجام مع الطبيعة.
اللعب والإبداع العائلي: يمكن للعائلات أيضًا الاستمتاع بالأشغال اليدوية الإبداعية، وتلوين الوجوه بتصاميم مستوحاة من الإمارات والحيوانات، وأكشاك التصوير ذات الطابع الخاص. يمكن للأطفال الحصول على رخصة حارس صغير لعيد الاتحاد من خلال تحديات تفاعلية ومسابقات ممتعة.
● التأمل والتعهد: تختتم الرحلة عند كبائن سرد القصص “أصوات الاتحاد” وجدار التعهد “متحدون من أجل الحياة البرية”، مما يلهم الزوار لاتخاذ إجراءات ذات مغزى من أجل الطبيعة. تحتوي كبائن سرد القصص على شخصيات من عصور مختلفة، مثل غواص اللؤلؤ، ومواطن من عام 1971، وحارس حديث، حيث يوجهون الضيوف عبر رحلة الإمارات من الماضي إلى الحاضر.
يمكن للزوار أيضًا توثيق ذكرياتهم عند موقع التصوير '54 والإمارات السبع'، وهو قطعة مركزية قابلة للمشاركة تربط قصة حديقة سفاري دبي بتراث الوطن.
بالإضافة إلى احتفالات عيد الاتحاد، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربتي السفاري المثيرتين في الحديقة ولقاءات الحيوانات المفضلة، بما في ذلك الليمور، ووحيد القرن، والطيور الغريبة، والمزيد.
احتفل بعيد الاتحاد في حديقة سفاري دبي مع عرض خاص لفترة محدودة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر. استمتع بأربعة أيام من الخصم المحدود إلى جانب احتفالات عيد الاتحاد التي تجمع الحياة البرية والطبيعة ومرح العائلة تحت سقف واحد.