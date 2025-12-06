50% توفير: سكان دبي يؤجلون الشراء لخصومات"دبي للتسوق"

حتى قبل أن تصل ذروة الاندفاع التسوقي لمهرجان دبي للتسوق، قال المقيمون إنهم يخططون بالفعل لمشترياتهم، وينتظرون بدء الخصومات قبل شراء العناصر التي أجلوا شرائها لعدة أشهر.

أثناء الانتظار في طابور متجر العطور في ديرة سيتي سنتر، قال أحمد السيد إنه كان يؤجل شراء العطور منذ سبتمبر. “لقد كنت أنتظر تقريبًا ثلاثة أشهر لشراء العطور”، قال. “أخبرني موظفو المبيعات بالفعل أن خصومات مهرجان دبي للتسوق بدأت، لذا أعلم أنني سأوفر الكثير.”

المسؤول التنفيذي للمبيعات المصري يسافر في 12 ديسمبر ويخطط لإكمال تسوقه قبل السفر. يخطط لشراء حوالي 12 زجاجة عطر لأفراد العائلة في القاهرة. “إذا اشتريتها بدون خصومات، ستكلفني حوالي 3600 درهم. مع عروض مهرجان دبي للتسوق، يجب أن تكلفني حوالي 2000 درهم. سأتمكن من توفير أكثر من 1500 درهم”، قال.

في هذه الأثناء، كان آصف شيخ يتحقق من أسعار السترات الشتوية وإكسسوارات الأطفال في ديرة سيتي سنتر — العناصر التي لم يشترها عمدًا منذ أوائل الخريف.

“لقد كنت أتابع هذه الأسعار منذ سبتمبر”، قال المحاسب الهندي. “أخبرني موظفو المتجر بالفعل أن الخصومات قادمة. السترات نفسها التي كانت تكلف 260 درهم سابقًا يجب أن تكلف الآن حوالي 140 درهم.”

المقيم في القصيص سيسافر إلى كازاخستان في 21 ديسمبر، ويخطط لشراء ملابس شتوية وحقائب مدرسية وهدايا صغيرة للأطفال. “أعلم أنني سأوفر على الأقل 400 درهم بالانتظار. لهذا السبب لم أشترِ أي شيء سابقًا.”

وبالمثل، أجل رجل الأعمال شافير حسين أيضًا شراء أحذية الجري الجديدة والملابس الرياضية لعدة أشهر في انتظار عروض مهرجان دبي للتسوق.

قال: “الأحذية التي أريدها تكلف حوالي 480 درهم الآن. بمجرد أن تبدأ عروض مهرجان دبي للتسوق، أتوقع أن أحصل عليها بحوالي 240 درهم. سأوفر بسهولة 50 في المائة في عنصر واحد فقط.”

كما يخطط لشراء ملابس رياضية لنفسه ولإخوته في الوطن. قال: “يجب أن تكلفني الحزمة حوالي 500 درهم خلال مهرجان دبي للتسوق. بدون العروض، ستكون حوالي 800 إلى 1000 درهم.”

بينما بدأت حركة التسوق في الازدياد، قال موظفو المول إن العديد من العملاء يستفسرون بالفعل عن الخصومات ويحجزون العناصر. مع استمرار مهرجان دبي للتسوق حتى يناير، يتوقع السكان توزيع تسوقهم على الأسابيع القادمة، خاصة قبل السفر في الشتاء وزيارات العائلة.