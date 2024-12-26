50% يوفر"الترانزيت"في السعودية من تكاليف العمرة للمقيمين في الإمارات

"لدي عمل في الإمارات العربية المتحدة، وأسافر ثلاث أو أربع مرات على الأقل في السنة إلى لندن حيث يعيش ابني هناك. وقد قدمت الخطوط الجوية العربية السعودية هذه الخدمة قبل بضع سنوات، وعندما علمت بها، بدأت في اغتنام الفرصة مرة أو مرتين في السنة"، كما قال محي الدين.