50% تخفيض رسوم العلامات التجارية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض رسوم العلامات التجارية بنسبة 50% لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب التعديلات الجديدة، أعلنت الوزارة إعفاء أصحاب الهمم بشكل كامل من رسوم خدمات العلامات التجارية.

كما حددت الوزارة رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية، بما في ذلك تعديل بعض رسوم الخدمات، ودمجها، وإدخال خدمات جديدة.

تشمل التغييرات الملحوظة تخفيضًا بنسبة 50% في رسوم تقديم التظلم على قرار رفض الاعتراض، حيث أصبحت 3750 درهمًا إماراتيًا بدلًا من 7000 درهم. وحددت رسوم تقديم شكوى المخالفة بـ 2250 درهمًا إماراتيًا، بينما تبلغ رسوم التظلم من الطرف الذي رُفض الاعتراض ضده 7500 درهم إماراتي.

يتم تحصيل رسوم العلامة التجارية عن فئة واحدة إذا كان الطلب يتضمن فئة واحدة فقط، وعن كل فئة على حدة في حالة وجود فئات متعددة، حتى لو تم تقديمها ضمن طلب واحد.