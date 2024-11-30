50% تخفيض المخالفات المرورية في 4 إمارات بمناسبة العيد الوطني
أصبح بإمكان سائقي السيارات في أربع إمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول الآن على خصم بنسبة 50% على المخالفات المرورية كجزء من مبادرة خاصة بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أعلنت شرطة الفجيرة، السبت، تطبيق الخصم على المخالفات المرورية المرتكبة قبل الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل ولمدة 53 يوماً.
وتشمل هذه المبادرة أيضاً إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية، إلا أن العرض لا يسري على المخالفات الجسيمة.
وفي وقت سابق، أعلنت شرطة رأس الخيمة عن خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية اعتباراً من الأول من ديسمبر وحتى 31 ديسمبر.
وفي استشارة بشأن X، قالت الهيئة إن التخفيض سيشمل الغرامات على المخالفات المرتكبة قبل الأول من ديسمبر. ومع ذلك، أضافت أن التخفيض لا يشمل المخالفات المرورية الخطيرة.
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت شرطة أم القيوين عن خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل وحتى الخامس من يناير 2025.
يسري القرار على كافة المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أم القيوين قبل الأول من ديسمبر 2024، كما تشمل المبادرة إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية، إلا أن العرض لا يسري على المخالفات الجسيمة.
ودعت الهيئة جميع مالكي المركبات إلى الاستفادة من القرار وتسديد المخالفات المتراكمة عليهم، والالتزام بقواعد المرور، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود شرطة أم القيوين لتحسين رضا العملاء ودعم استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز السلامة المرورية.
وأعلنت شرطة عجمان عن خصم 50% على المخالفات المرورية خلال الفترة من 4 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2024، ويشمل الخصم كافة الغرامات على المخالفات المرتكبة في الإمارة قبل 31 أكتوبر.