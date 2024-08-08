50% التوفير للآباء عبر خياطة الزي المدرسي

وأضافت إن الفرق في الجودة والسعر كان كبيراً للغاية عند الشراء لثلاثة أطفال. وقالت: "كل قطعة من الملابس تكلف ما يقرب 50 في المائة أقل من تكلفة مقدم الخدمة في المدرسة". "لذا، بالنسبة لثلاثة أطفال، عندما تشتري مجموعتين من الزي الرسمي ومجموعة واحدة من زي PE، يعد هذا توفيراً كبيراً. لقد أنفقت حوالي 1000 درهم لشراء الزي المدرسي لأطفالي هذا العام، ولكن من مورد المدرسة، كان من الممكن أن يكون أكثر من 2000 درهم. كما أنني منذ أن اشتريت من المتجر الخاص وجدت أن الزي الرسمي يدوم لفترة أطول. لذلك بدلاً من الشراء كل عام، كنت أشتري كل عام ونصف. وهذا يمثل المزيد من التوفير على المدى الطويل."