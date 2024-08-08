50% التوفير للآباء عبر خياطة الزي المدرسي
يلجأ العديد من أولياء الأمور في دولة الإمارات إلى محلات الخياطة الخاصة ومتاجر الزي المدرسي لتوفير تكاليف الزي المدرسي، أما بالنسبة للآخرين، فالأمر يتعلق بالحصول على زي موحد مناسب.
وتقول زهرة عبد الرحمن، وهي أم لثلاثة أطفال، أنها تشتري من متجر للزي المدرسي في الكرامة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتقول إن خياطة الزي المدرسي خفضت نفقاتها بنسبة 50%. وتضيف: "يبيع مورد المدرسة قميصاً واحداً مقابل 95 درهماً إماراتياً. ويمكنني الحصول على نفس القميص بالضبط في الكرامة من متجر الزي المدرسي مقابل 45 درهماً إماراتياً. كما أنها ذات جودة أفضل وتدوم لفترة أطول".
وأضافت إن الفرق في الجودة والسعر كان كبيراً للغاية عند الشراء لثلاثة أطفال. وقالت: "كل قطعة من الملابس تكلف ما يقرب 50 في المائة أقل من تكلفة مقدم الخدمة في المدرسة". "لذا، بالنسبة لثلاثة أطفال، عندما تشتري مجموعتين من الزي الرسمي ومجموعة واحدة من زي PE، يعد هذا توفيراً كبيراً. لقد أنفقت حوالي 1000 درهم لشراء الزي المدرسي لأطفالي هذا العام، ولكن من مورد المدرسة، كان من الممكن أن يكون أكثر من 2000 درهم. كما أنني منذ أن اشتريت من المتجر الخاص وجدت أن الزي الرسمي يدوم لفترة أطول. لذلك بدلاً من الشراء كل عام، كنت أشتري كل عام ونصف. وهذا يمثل المزيد من التوفير على المدى الطويل."
بدأ وقت الذروة
بالنسبة للعديد من الخياطين الخاصين ومتاجر الزي الرسمي، بدأ التوجه لخياطة الزي الرسمي بالفعل. سيتم إعادة فتح معظم المدارس في البلاد في 26 أغسطس.
في شركة العبق للزي الرسمي في دبي، تصل مدة الانتظار بالفعل إلى 10 أيام. قال أحد البائعين في المتجر: "نقوم بخياطة أي زي مدرسي حسب حجم الطفل، يعتمد السعر على القماش الذي يحتاجه العميل وحجم الزي الرسمي. في الوقت الحالي، بدأ التوجه بالفعل، وبسبب الازدحام، سيستغرق تسليم الزي الرسمي 10 أيام على الأقل. وبحلول نهاية هذا الشهر، نتوقع ازدحاماً أكبر”.
وقالت زهرة إن العديد من صديقاتها اخترن خياطة الزي المدرسي لأطفالهن بسبب المقاس المناسب. وقالت: "بعضهم طويل القامة ولا يحصلون على طول البنطال الذي يحتاجون إليه. وبعضهم أثخن قليلاً ويعانون من مشكلة في مقاس الخصر. بالنسبة لهؤلاء الأطفال، فإن خياطة الزي المدرسي تساعد كثيراً".
وبدأ التهافت على أزياء "بامبينو" المنتشرة في أنحاء الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، ومن المتوقع أن يزداد مع نهاية الشهر الجاري. وقالت رشيدة محمد، المديرة التنفيذية للشركة: "هذا العام، منذ إعادة فتح المدارس بحلول الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، بدأنا نشهد حشوداً متزايدة بالفعل". "بحلول 20 أغسطس تقريباً، نتوقع أن نخدم ما لا يقل عن 250 إلى 300 والداً في يوم واحد في متاجرنا في الشارقة. وفي رأس الخيمة والفجيرة، قد يكون الأمر أقل قليلاً.
وقال متجر آخر شهير لبيع الزي المدرسي، وهو متجر LCT للزي المدرسي في الكرامة، إنهم بدأوا أيضاً في رؤية الآباء يتوافدون منذ بداية أغسطس. وقال متحدث باسم المتجر: "في الوقت الحالي، لا نشهد إقبالاً كبيراً، لكن الآباء الذين عادوا إلى البلاد بدأوا بالفعل في القدوم وشراء الزي المدرسي الخاص بهم. ومع ذلك، بحلول نهاية هذا الشهر، نتوقع إقبالاً كبيراً".
طرق أخرى
ويختار بعض الآباء أيضاً شراء أزياء موحدة عامة من تجار التجزئة المعروفين. قال الوافد السوري محمد يونس، إنه اشترى تنانير وسراويل لأطفاله من متاجر معروفة في البلاد.
وقال: "الزي المدرسي لأطفالي هو سروال أزرق داكن وتنانير رمادية إلى جانب قمصان بيضاء". "لقد اشتريت مجموعة من التنانير الرمادية من أحد المتاجر الشهيرة مقابل 89 درهماً. في العام الماضي أيضاً، اشترينا نفس الشيء وكان يكفينا بسهولة طوال العام الدراسي. لقد اشتريت أيضاً بنطالاً باللون الأزرق الداكن لابني من أحد متاجر التجزئة عبر الإنترنت مقابل 68 درهماً. أردنا له خصراً سهل الارتداء ولهذا السبب ذهبنا إلى المتجر عبر الإنترنت.
وقال إنه يواصل شراء أشياء معينة من الزي المدرسي من مورد المدرسة. وقال: "بالنسبة للسترات والقمصان، من المهم بالنسبة لهم أن يكون لديهم شعار المدرسة". "لم أتمكن من العثور على خيار آخر لذلك، لذا سأشتريه على الأرجح من متجر المدرسة ولكني سأواصل البحث إذا كانت هناك خيارات أخرى."