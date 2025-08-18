50% ارتفاع رحلات سالك المجانية لتوفير رسوم المرور

وفقًا للبيانات الصادرة عن "سالك" المشغل بوابات التعرفة المرورية، ارتفع عدد الرحلات المجانية بعد الساعة 1 صباحًا في دبي بنسبة 46.8%، ليصل إلى 16.4 مليون رحلة في الربع الثاني من عام 2025.

تُعد هذه الفترة أول ربع كامل منذ تطبيق نظام تسعير التعرفة المرورية المتغيرة في 31 يناير 2025. وبموجب النظام الجديد، يُعفى سائقو السيارات الذين يمرون عبر أي من بوابات "سالك" العشر في دبي بين الساعة 1 صباحًا و6 صباحًا من رسوم المرور. وخلال ساعات الذروة (من 6 صباحًا إلى 10 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 8 مساءً)، تُطبق رسوم قدرها 6 دراهم، بينما في ساعات خارج الذروة (من 10 صباحًا إلى 4 مساءً ومن 8 مساءً إلى 1 صباحًا) تُطبق رسوم مخفضة قدرها 4 دراهم.

زيادة عدد الرحلات المجانية المدفوعة

خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2025، تم تسجيل 11.2 مليون رحلة مجانية من "سالك". ويبلغ إجمالي عدد الرحلات المجانية في النصف الأول 27.6 مليون.

صرحت "سالك" أن "إجمالي الرحلات المدفوعة وصل إلى 160.4 مليون في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بـ 158 مليون في الربع الأول من عام 2025". ونتجت هذه الزيادة عن "نمو قوي" في استخدام الطرق ذات رسوم "سالك" خلال فترة الذروة (6 دراهم)، بزيادة 46.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، "وذلك يرجع بشكل أساسي إلى إدخال البوابتين الجديدتين".

كانت "سالك" تشير إلى بوابتي "بزنس باي" و"الصفا جنوب" اللتين تم إدخالهما في العام الماضي. وقالت المشغلة الحصرية لبوابات التعرفة المرورية في دبي الأسبوع الماضي، وهي تعلن عن إيرادات بلغت 1.53 مليار درهم للنصف الأول من عام 2025، إن "الرحلات خلال فترة ما بعد منتصف الليل المجانية (0 درهم) بلغت 16.4 مليون، بزيادة قدرها 46.8% مقارنة بالربع الأول".

توفير رسوم المرور والوقود

تأثير نظام التسعير الجديد لا ينعكس فقط في الأرقام، بل يغير أيضًا كيفية تخطيط السكان لرحلاتهم اليومية.

قال أمير نياز، مشرف في شركة أمن: "أنا أعيش في الشارقة ولكني أعمل بنظام الورديات الليلية في دبي. في بعض الأحيان، حتى لو انتهيت من العمل مبكرًا، أنتظر من 15 إلى 20 دقيقة قبل المغادرة فقط لعبور بوابة "سالك" بعد الساعة 1 صباحًا. هذا يوفر لي 8 دراهم يوميًا في تكلفة رسوم الطرق، وأصل إلى المنزل بشكل أسرع مع ازدحام أقل. قد يكلف ذلك أكثر بالنسبة لأولئك الذين يسافرون خلال ساعات الذروة، ولكن بالنسبة لي، هو مكسب لأنني أوفر في رسوم المرور والوقود."

من المثير للاهتمام أن بعض سائقي السيارات يغيرون أيضًا عادات سفرهم لتوفير رسوم المرور وتجنب الازدحامات المرورية. على سبيل المثال، يقوم بعض السائقين بإيقاف سياراتهم بالقرب من الجداف في المساء وينتظرون حتى تنخفض أسعار الرسوم من 6 دراهم إلى 4 دراهم، ولاحقًا إلى صفر بعد منتصف الليل.

وكما أفادت "خليج تايمز" في وقت سابق، فإن العديد من السكان يعيدون جدولة خططهم الاجتماعية لتجنب الازدحام المروري خلال ساعات الذروة، مما يسمح لهم بتخفيض تكاليف الوقود ورسوم المرور.