50% اختصاراً في زمن الرحلة.. دبي تفتتح جسرين جديدين في منطقة عود ميثاء

سيشهد المسافرون في دبي راحة كبيرة بعد افتتاح جسرين جديدين في شارع عود ميثاء يوم الجمعة، كجزء من مشروع سيقلل أوقات الرحلات من 20 دقيقة إلى خمس دقائق فقط — تحسن بنسبة 75 بالمائة.
سيخدم الجسر الأول حركة المرور من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل. ويضم مسارين بسعة تصميمية تبلغ حوالي 2400 مركبة في الساعة وسيقلل من زمن الرحلة عند تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الأصايل وشارع نادي الوصل.
الجسر الثاني، الواقع عند تقاطع شارع نادي الوصل وشارع الخيل، سيربط شارع الأصايل بشارع الخيل باتجاه معبر الخليج التجاري. وهو أيضًا هيكل ذو مسارين وسيستوعب حوالي 3000 مركبة في الساعة.
معًا، يزيد هذان الجسران من سعة شارع عود ميثاء بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 15,600 مركبة في الساعة.
وهما جزء من مشروع تطوير شارعي الأصايل وعود ميثاء الأكبر، والذي يندرج بدوره تحت مشروع تطوير ممر الشيخ راشد.
وفقًا لهيئة الطرق والمواصلات (RTA)، تم إنجاز 72 بالمائة من المشروع الكلي، كما تم الانتهاء من 70 بالمائة من أعمال إنشاء النفق.
سيخدم النفق حركة المرور من طريق دبي-العين باتجاه طريق خدمة عود ميثاء. وتجري الأعمال حاليًا لاستكمال توسعات الطرق الإضافية وهياكل الجسور، والتي من المتوقع افتتاحها في الربع الثالث من هذا العام.
قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يعد من بين التطورات الرئيسية في البنية التحتية للطرق اللازمة لاستيعاب التوسع الحضري المستمر للإمارة’s ونمو السكان.
“سيزيد المشروع من القدرة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10,400 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين إلى 15,600 مركبة في الساعة، مما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمائة،” قال. “كما سيقلل متوسط زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى 5 دقائق، مما يعكس تحسناً بنسبة 75 بالمائة.”
يشمل مشروع تطوير شارعي الأصايل وعود ميثاء تحديث أربعة تقاطعات رئيسية:
تقاطع شارع عود ميثاء وشارع الشيخ راشد
تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الأصايل وشارع نادي الوصل
تقاطع شارع نادي الوصل وشارع الخيل
تقاطع شارع قصر زا’بيل مع شارع الخيل وشارع عود ميثاء
تشكل هذه التحسينات — التي تشمل بناء جسور وأنفاق ومسارات إضافية جديدة — جزءاً رئيسياً من مشروع تطوير ممر الشيخ راشد. ومن المتوقع أن يخدم الممر، الذي يضم جسوراً تمتد لمسافة 4.3 كيلومترات وطرقاً بطول 14 كيلومتراً، أكثر من 420,000 مقيم بحلول عام 2030.
كما سيعمل على تحسين الوصول إلى مرافق الخدمات الرئيسية والمجمعات السكنية ومناطق التطوير بما في ذلك زا’بيل والجداف وعود ميثاء وأم هرير، بالإضافة إلى الوجهات الرئيسية مثل مستشفى لطيفة ونادي الوصل.