50% اختصاراً في زمن الرحلة.. دبي تفتتح جسرين جديدين في منطقة عود ميثاء

“سيزيد المشروع من القدرة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10,400 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين إلى 15,600 مركبة في الساعة، مما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمائة،” قال. “كما سيقلل متوسط زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى 5 دقائق، مما يعكس تحسناً بنسبة 75 بالمائة.”