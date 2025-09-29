50 إماراتياً يتدربون كوسطاء ويطلقون شركات عقارية

وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يوجد حاليًا 30 ألف وسيط عقاري نشط في دبي، من بينهم 676 إماراتيًا. ومنذ منتصف عام 2023، تم اعتماد أكثر من 1800 وسيط إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 180% في عدد المشاركين، وساهموا بمعاملات بلغت قيمتها 10 مليارات درهم خلال هذه الفترة.