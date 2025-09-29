50 إماراتياً يتدربون كوسطاء ويطلقون شركات عقارية

سيحظى خمسون إماراتيًا بفرصة التدرب كوسطاء عقاريين وتأسيس شركاتهم الخاصة في إطار حاضنة أعمال جديدة أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويُعدّ برنامج "حاضنة الإمارات العقارية" جزءًا من الحملة الوطنية "الإمارات، عاصمة الشركات الناشئة في العالم"، التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
أُعلن عن البرنامج خلال مؤتمر صحفي حضره عمر بو شهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال إن المبادرة تُمثل "محطة مهمة في مسيرة القطاع العقاري"، وستدعم أجندة ريادة الأعمال الأوسع نطاقًا في الدولة.
في مرحلتها الأولى، ستقوم الحاضنة بتدريب 50 مواطناً ومواطنة على دفعتين، كل دفعة تضم 25 مواطناً ومواطنة، حيث تبدأ الدفعة الأولى التدريب في 27 أكتوبر 2025. وبحلول نهاية عام 2026، تهدف الحاضنة إلى تخريج 50 شركة إماراتية بالكامل، بدلاً من الوسطاء المستقلين.
وقال بوشهاب إن الهدف هو بناء جيل من الوسطاء يتقن التفاوض والابتكار ورفع جاذبية دبي وقدرتها التنافسية.
وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يوجد حاليًا 30 ألف وسيط عقاري نشط في دبي، من بينهم 676 إماراتيًا. ومنذ منتصف عام 2023، تم اعتماد أكثر من 1800 وسيط إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 180% في عدد المشاركين، وساهموا بمعاملات بلغت قيمتها 10 مليارات درهم خلال هذه الفترة.
ستوفر الحاضنة للمشاركين حزمة دعم شاملة تتضمن:
• التدريب والتأهيل من خلال أكاديمية الاقتصاد الجديد
• أمين تسجيل عقاري متخصص
• الوصول إلى الخدمات المشتركة في الموارد البشرية والإدارة المالية والتكنولوجيا
• استوديو لإنشاء المحتوى ومختبر التكنولوجيا
• شراكات مع شبكات الوسطاء العالمية وأربع شركات متخصصة في تكنولوجيا العقارات
• رخصة انطلاق للخريجين
وقال عبدالله الشحي من دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن البرنامج يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية، وأجندة دبي الاجتماعية 33، واستراتيجية العقارات 2033، مما يتيح للمشاركين فتح وإدارة شركاتهم الخاصة، وتعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين، وخلق مصادر دخل مستدامة.
يغطي برنامج التدريب، الذي يستمر ستة أشهر، تأسيس الشركات، وتحليل السوق، ودراسات الجدوى، والأطر القانونية، والمبيعات، والتمويل، والتخطيط العمراني. كما سيتلقى الخريجون عامًا من التوجيه بعد التدريب من استشاريين متخصصين.
أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحملة في 21 سبتمبر/أيلول، بهدف تدريب 10 آلاف مواطن إماراتي، ودعم 250 شركة عقارية جديدة، وخلق 30 ألف فرصة عمل على مدى خمس سنوات.
وتشمل المبادرات الأخرى في إطار الحملة ما يلي:
• برنامج ريادة الأعمال: تدريب 10,000 مواطن إماراتي على تأسيس وتوسيع نطاق الأعمال التجارية
• برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي: ترخيص 500 مواطن إماراتي كوكلاء ضرائب معتمدين على مدى ثلاث سنوات، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
• برنامج متخصص في إنشاء المحتوى: تدريب 50 مواطنًا إماراتيًا على إنتاج المحتوى الاقتصادي والريادي