50 ألف درهم ل4 فائزين بجائزة "بيغ تكت"

وفاز عمران حيدر، البالغ من العمر 39 عاماً والمقيم في رأس الخيمة، بجائزة قدرها 50,000 درهم في سحب "بيغ تكت" بعد أن كان يشتري التذاكر بانتظام منذ ما يقرب من خمس سنوات. ويعيش عمران مع عائلته في الدولة، وكان يأمل في الفوز يوماً ما. عبّر عمران عن سعادته قائلاً: "أنا سعيد ومتفاجئ وممتن لـ "بيغ تكت". إنها فرصة لتغيير حياة الجميع. آمل أن أفوز بالجائزة الكبرى المقبلة." وأضاف أنه يخطط للاحتفاظ بالجائزة في حسابه المصرفي كمدخرات.