50 ألف درهم ل4 فائزين بجائزة "بيغ تكت"
فاز ثلاثة مقيمين في دبي ووافد من قطر بجوائز سحب "بيغ تكت" الإلكترونية لهذا الأسبوع، حيث حصل كل منهم على جائزة نقدية قدرها 50,000 درهم.
وكان من بين الفائزين "تامر عبويني"، وهو أردني مقيم في دبي منذ 21 عاماً، وكان يشتري التذاكر منذ عامين. وكأب لابنين، يبلغان من العمر 19 و23 عاماً، أعرب "تامر" عن سعادته الكبيرة بفوزه، قائلاً: "سعيد جداً بفوزي."
وعندما سُئل عن خططه المستقبلية، قال "تامر": "سأعطي نصف الجائزة لزميلي الذي أعطاني فكرة شراء تذاكر "بيغ تكت". وإذا فزت بـ 15 مليون درهم، سأعطيه نصفها أيضاً."
وفاز عمران حيدر، البالغ من العمر 39 عاماً والمقيم في رأس الخيمة، بجائزة قدرها 50,000 درهم في سحب "بيغ تكت" بعد أن كان يشتري التذاكر بانتظام منذ ما يقرب من خمس سنوات. ويعيش عمران مع عائلته في الدولة، وكان يأمل في الفوز يوماً ما. عبّر عمران عن سعادته قائلاً: "أنا سعيد ومتفاجئ وممتن لـ "بيغ تكت". إنها فرصة لتغيير حياة الجميع. آمل أن أفوز بالجائزة الكبرى المقبلة." وأضاف أنه يخطط للاحتفاظ بالجائزة في حسابه المصرفي كمدخرات.
أما محمد راشد، فائز آخر من دبي، فهو مدير مبيعات يبلغ من العمر 29 عاماً من بنغلاديش. كان محمد يجرب حظه في السحب مع اثنين من أصدقائه منذ ستة أشهر.
قال: "ليس لدي أي خطط حتى الآن، لأنني لم أكن أتوقع الفوز. نصيحتي للجميع هي أن "بيغ تكت" تعتمد على الحظ. لا تستسلم، واستمر في المحاولة حتى يحالفك الحظ."
"فاسيلا نيشاد"، معلمة إنجليزية من كيرالا تعيش في قطر مع عائلتها، كانت تشتري التذاكر مع زوجها منذ خمس سنوات.
قالت "فاسيلا": "عرفت عن "بيغ تكت" من زوجي قبل خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين، كنا نشتري التذاكر تقريباً كل شهر. عندما تلقيت خبر فوزي، لم أصدق في البداية لأنني كنت مصدومة. بعد التحقق من البريد الإلكتروني والموقع، أدركت الأمر."
وأضافت: "إنها مفاجأة رائعة، على الرغم من أن أعيننا موجهة نحو الجائزة الكبرى، والتي نأمل أن نفوز بها في الثالث من سبتمبر".
تخطط "فاسيلا" في استثمار أموال الجائزة لبناء منزلها في الهند.
وأضافت: "الـ "بيغ تكت" هو حلم يمكن أن يتحقق في أي وقت، وأنصح الجميع بعدم فقدان الأمل، فلكل شخص يوم يحالفه الحظ فيه".
العملاء الذين اشتروا تذاكر "بيغ تكت" خلال شهر أغسطس لديهم فرصة للفوز بالجائزة الكبرى، التي تبلغ قيمتها 15 مليون درهم، خلال السحب المباشر المقرر في 3 سبتمبر.
كما سيتم إدخال من اشتروا تذاكر الجوائز النقدية في سحب إلكتروني بعد يوم من الشراء، حيث سيفوز شخص واحد بمبلغ 50,000 درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيفوز 10 عملاء كل منهم بمبلغ 100,000 درهم خلال السحب المباشر التالي، مع فرصة للفوز بسيارة رانج روفر فيلار جديدة، بقيمة 325,000 درهم.