50 ألف درهم لـ 4 مقيمين هنود من "بيج تيكيت"

في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، فاز أربعة فائزين، جميعهم من الهند، بمبلغ 50 ألف درهم لكل منهم في السحب الإلكتروني الكبير.
راميش لولا، مدير مبيعات يبلغ من العمر 52 عامًا من مومباي، يقيم في دبي مع عائلته منذ عام 1991. دأب على شراء تذاكر الدخول الكبرى شهريًا على مدار السنوات الخمس الماضية، وشارك مؤخرًا في عرض الحزم المستمر، الذي منحه ثلاث تذاكر. وكانت تذكرته المجانية هي التذكرة الفائزة.
كان تلقي مكالمة الفوز لحظةً سعيدةً للغاية. ما زلتُ أستوعب الخبر، لذا لم أُقرر بعدُ كيف سأستخدم قيمة الجائزة.
فاز عمران حسين، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 32 عامًا من ولاية تاميل نادو ويقيم حاليًا في دبي مع عائلته منذ ست سنوات، بالجائزة الكبرى في محاولته الثانية فقط.
"سمعتُ عن "بيج تيكيت" لأول مرة بعد انتقالي إلى دبي عام ٢٠١٩ بفترة وجيزة، وقررتُ تجربتها. هذا الشهر، اشتريتُ تذكرتي الثانية، ولدهشتي فزتُ. صُدمتُ تمامًا عندما تلقيتُ اتصالًا من "بيج تيكيت" يؤكد فوزي. أخططُ لتسديد بعض القروض المستحقة باستخدام الجائزة. سأواصل تجربة حظي مع "بيج تيكيت".
نيشانك جين، شاب يبلغ من العمر 23 عامًا ويعمل في صناعة السينما ويقيم في دلهي، دأب على شراء تذاكر "بيج تيكيت" منذ عامين أو ثلاثة أعوام. شارك في عرض الحزم الجاري، الذي منحه ثلاث تذاكر، وحقق له هذا الفوز بفضل تذكرته المجانية.
"لقد كنت أشتري تذاكر اليانصيب الكبرى على مدار السنوات القليلة الماضية، وبالطبع، كنت سعيدًا جدًا بتلقي المكالمة الفائزة. لم أخطط بعد للجائزة المالية، لكنني سأستمر في شراء التذاكر وأشجع الآخرين على تجربة حظهم أيضًا".
عمر هتاب نينالاي، القادم من الهند، اشترى تذكرتين وحصل على تذكرة إضافية مجانية ضمن العرض الشامل. وكانت التذكرة المدفوعة، رقم 277-285985، هي التي ضمنت له الفوز.
انطلقت الحملة الترويجية الكبرى لشهر أغسطس رسميًا، حيث من المقرر أن يفوز فائز محظوظ واحد بالجائزة الكبرى المذهلة التي تبلغ قيمتها 15 مليون درهم إماراتي خلال السحب المباشر في 3 سبتمبر.
وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيحصل ستة فائزين في نفس ليلة السحب المباشر على جوائز ترضية بقيمة 100 ألف درهم لكل منهم.
سيحصل العملاء الذين يشترون تذكرتين نقديتين (أو أكثر) في معاملة واحدة بين 1 و25 أغسطس على فرصة المشاركة في السحب المباشر في 3 سبتمبر والفوز بجوائز نقدية مضمونة تتراوح قيمتها بين 50,000 و150,000 درهم إماراتي. سيتم الإعلان عن أسماء المشاركين الأربعة المؤكدين على موقع Big Ticket الإلكتروني في 1 سبتمبر.
تتضمن عروض أغسطس أيضًا سيارة BMW M440i، وسيتم الإعلان عن الفائز في 3 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم سيارة Range Rover Velar في 3 أكتوبر.
تتوفر التذاكر عبر الإنترنت أو في المكاتب الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين.