50 ألف درهم لـ 4 مقيمين هنود من "بيج تيكيت"

راميش لولا، مدير مبيعات يبلغ من العمر 52 عامًا من مومباي، يقيم في دبي مع عائلته منذ عام 1991. دأب على شراء تذاكر الدخول الكبرى شهريًا على مدار السنوات الخمس الماضية، وشارك مؤخرًا في عرض الحزم المستمر، الذي منحه ثلاث تذاكر. وكانت تذكرته المجانية هي التذكرة الفائزة.