50 ألف درهم لـ 4 مقيمين هنود من "بيج تيكيت"

كانت الاحتمالات في صالح أربعة مقيمين هنود فازوا بمبلغ 50 ألف درهم لكل منهم في السحب الإلكتروني الأسبوعي الثاني للتذكرة الكبرى في يوليو/تموز الماضي.

ومن بينهم دكستر مينيزيس، 42 عاماً، الذي يعيش في دبي منذ 13 عاماً ويعمل في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك.

في البداية، ظننتُ أن عملية الدفع ببطاقتي لم تتم، وأنهم اتصلوا بي لتأكيد بياناتي. لم أتوقع ذلك إطلاقًا، هذا ما علق به دكستر على فوزه بالجائزة.