50 ألف درهم لـ 4 مقيمين هنود من "بيج تيكيت"

كانت الاحتمالات في صالح أربعة مقيمين هنود فازوا بمبلغ 50 ألف درهم لكل منهم في السحب الإلكتروني الأسبوعي الثاني للتذكرة الكبرى في يوليو/تموز الماضي.
ومن بينهم دكستر مينيزيس، 42 عاماً، الذي يعيش في دبي منذ 13 عاماً ويعمل في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك.
في البداية، ظننتُ أن عملية الدفع ببطاقتي لم تتم، وأنهم اتصلوا بي لتأكيد بياناتي. لم أتوقع ذلك إطلاقًا، هذا ما علق به دكستر على فوزه بالجائزة.
وقال "لقد كنت أشتري التذاكر بشكل متقطع على مر السنين، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها بالفعل"، مضيفًا أنه يخطط للاستثمار في مكاسبه، معتقدًا أن هناك الكثير من الفرص في سوق الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة لبيبسون أداباتوكافونكال بيبي، الفائزة بالجائزة أيضًا، سيُخصَّص جزء من المال للادخار، بينما سيُخصَّص الجزء الآخر للاستثمار. هذا البائع، البالغ من العمر 35 عامًا، من ولاية كيرلا الهندية، ويقيم في الشارقة منذ سبع سنوات.
سمع لأول مرة عن بيج تيكيت Big Ticket عبر الإنترنت في عام 2019 وكان يشتري التذاكر بانتظام منذ ذلك الحين.
فاز أيضًا أحد أعضاء فريق كيرلايت، وهو جيمس ك.ب.، المقيم في دبي منذ ما يقرب من 18 عامًا. يشتري هذا الفني، البالغ من العمر 48 عامًا، تذاكر الدخول الكبرى شهريًا ضمن مجموعة من 20 شخصًا.
أثار الفوز موجة من السعادة في قلوب جميع المشاركين. سيتم تقاسم الجائزة بينهم، ويخطط جيمس لشراء هاتف محمول جديد من حصته.
فاز رجلٌ آخر، يُدعى أنتو خوسيه، يبلغ من العمر 35 عامًا، وهو أيضًا من ولاية كيرالا، بجائزة قدرها 50 ألف درهم. يقيم أنتو في دبي منذ 12 عامًا ويعمل في قطاع الأمن.
على مدى السنوات الثماني الماضية، كان يشتري بانتظام تذاكر التذاكر الكبيرة كجزء من مجموعة مكونة من 20 صديقًا.
وسيتم تقاسم الجائزة النقدية بالتساوي بين المجموعة، ويظل ملتزمًا بمواصلة مشاركتهم الشهرية.
وبالإضافة إلى السحوبات الإلكترونية الأسبوعية، سيتم الإعلان عن الجائزة الكبرى بقيمة 20 مليون درهم خلال سحب مباشر على التذكرة الكبرى في أبوظبي في 3 أغسطس.
خلال ما تبقى من شهر يوليو، ستكون مواعيد السحب الإلكتروني الأسبوعي الكبير القادمة هي:
الأسبوع الثالث: 17 – 23 يوليو وموعد القرعة: 24 يوليو (الخميس)
الأسبوع الرابع: 24 – 31 يوليو وموعد السحب: 1 أغسطس (الجمعة)