50 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت" بينهم بائع مياه

سمير أحمد، ضابط أمن يبلغ من العمر 39 عامًا من حيدر آباد، ويقيم حاليًا في المملكة العربية السعودية منذ 15 عامًا، بينما لا تزال عائلته في وطنها، اكتشف "بيج تيكيت" من خلال فيديو ترويجي على يوتيوب قبل ثلاثة أشهر. أنشأ حسابًا وبدأ بشراء التذاكر بنفسه منذ ذلك الحين. كما شارك سمير في عرض الباقة المستمر، الذي منحه 3 تذاكر. وكان فوزه المحظوظ بالتذكرة المجانية.