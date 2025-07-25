50 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت" بينهم بائع مياه

فاز أربعة مغتربين محظوظين - ثلاثة هنود وبنغلاديشي - بجائزة قدرها 50 ألف درهم لكل منهم في السحب الإلكتروني الكبير هذا الأسبوع.
وكان من بين الفائزين المحظوظين هذا الأسبوع بائع مياه ومسؤول سلامة ومسؤول مشتريات.
اشترى محمد خورشيد عالم، بائع المياه من بنغلاديش والذي يعيش في الشارقة منذ أربع سنوات بينما تعيش عائلته في وطنه، تذكرة دخول كبيرة لأول مرة ضمن مجموعة مكونة من 20 شخصًا.
"أنا سعيدة للغاية لسماع خبر فوزي، وأخطط لتقسيم جائزة المال بين مجموعتي"، قالت الشابة البالغة من العمر 22 عامًا.
عندما سُئل إن كان سيستمر في الشراء من بيج تيكيت، أجاب ببساطة: "نعم". نصيحته للآخرين هي أن يغتنموا الفرصة، فكل شيء ممكن مع قليل من الحظ.
أجاي كريشناكومار جايان، موظف مشتريات يبلغ من العمر 32 عامًا من كيرالا، ويقيم في دبي منذ سبع سنوات، سمع عن "بيج تيكيت" لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عام. ومنذ ذلك الحين، يشتري التذاكر من حين لآخر مع مجموعة من عشرة أصدقاء.
عندما اتصلت بي بشرى لتخبرني بالفوز، كنتُ متحمسةً للغاية لدرجة أنني بالكاد استطعتُ الكلام، لم أعرف ماذا أقول! أخطط لتقسيم قيمة الجائزة بين مجموعتي واستخدام حصتي لمواصلة شراء تذاكر اليانصيب الكبير. نصيحتي للآخرين هي أن يجربوا، فلا أحد يعلم متى يحالفه الحظ.
سمير أحمد، ضابط أمن يبلغ من العمر 39 عامًا من حيدر آباد، ويقيم حاليًا في المملكة العربية السعودية منذ 15 عامًا، بينما لا تزال عائلته في وطنها، اكتشف "بيج تيكيت" من خلال فيديو ترويجي على يوتيوب قبل ثلاثة أشهر. أنشأ حسابًا وبدأ بشراء التذاكر بنفسه منذ ذلك الحين. كما شارك سمير في عرض الباقة المستمر، الذي منحه 3 تذاكر. وكان فوزه المحظوظ بالتذكرة المجانية.
إن تصديق أن حظي قد أتى بثماره في ثلاثة أشهر فقط شعورٌ لا يُوصف. أشعرُ ببركةٍ وسعادةٍ وامتنانٍ حقيقيين لـ"بيج تيكيت". أخططُ باستخدام مبلغ الجائزة لإحضار عائلتي للعيش معي في السعودية وسداد بعض القروض القائمة. لقد جلبت لي "بيج تيكيت" حظًا سعيدًا، لذا سأواصل المشاركة بالتأكيد.
كما أكد أنه أرسل مقطع الفيديو الفائز إلى جميع أصدقائه ويشجعهم بنشاط على البدء في المشاركة وتجربة حظهم.
سوشميتا، الهندية الأصل، اشترت تذكرتين وحصلت على تذكرة إضافية مجانية ضمن العرض الترويجي. وكانت التذكرة المجانية، رقم 277-044870، هي التي ضمنت لها الفوز. وقد غمرها الفرح عند سماعها الخبر.
وبعد انتهاء السحوبات الإلكترونية الثلاثة الأسبوعية، يتبقى الأسبوع الأخير قبل إجراء السحب على الجائزة الكبرى في أبو ظبي يوم 3 أغسطس.
وفي تلك الليلة، لن يكون هناك فائز واحد فقط، بل سيفوز ستة مشاركين محظوظين إضافيين بجائزة نقدية قدرها 50 ألف درهم.